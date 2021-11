Ardnahoe Distillery darf weitere Lagerhäuser auf Islay bauen

Wie Herald Scotland in einem Artikel heute berichtet, kann die Ardnahoe Distillery weitere Lagerhäuser auf Islay errichten – trotz anfänglicher Bedenken der Scottish Environment Protection Agency, die aber noch vor der Einbringung der Pläne wieder zurückgezogen wurden.

Während des Council Meetings wurden auch Fragen zum zusätzlichen Verkehr laut, den solche Lagerhäuser unweigerlich bedingen würden – und zwar nicht nur in der unmittelbaren Umgebung, sondern auch in den Häfen und Zufahrtswegen. Letztendlich wurde aber die Genehmigung erteilt, nicht zuletzt deswegen, weil durch die neuen Warehouses sechs zusätzliche Jobs entstehen, die auf Islay immer benötigt werden.

Wer sich für die Argumente interessiert, die in solchen Genehmigungsverfahren geäußert werden, der findet im Artikel eine schöne Quelle für die Standpunkte, die dort zur Sprache kamen. Am Ende des Meetings wurden die Pläne für die Lagerhäuser dann so genehmigt, wie sie eingereicht wurden.