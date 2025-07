Auftakt Loch Lomond Remarkable Society!

Gemeinsam mit Loch Lomond Distillery hat die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft (Hawe) Bremen die Remarkable Society in die Welt gerufen. Sie bildet eine Kooperation von Fachhändlern als exklusive Repräsentanten der Brennerei. Im engen Austausch mit dem Brand Ambassador Sebastian Büssing sowie der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft wird die Remarkable Society zukünftig exklusive Abfüllungen erhalten, die nur bei den Society Membern erhältlich sind.

Die erste Loch Lomond Society Edition ist der Loch Lomond 12 Jahre Moscatel Finish; mehr zu dieser Abfüllung und selbstverständlich auch zur Remarkable Society sowie den Society Membern finden Sie in der folgenden offiziellen Pressemitteilung, und auf der Website The Remarkable Society:

Auftakt der Loch Lomond Remarkable Society!

Gemeinsam mit der Loch Lomond Distillery verkündet die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft (Hawe) Bremen den offiziellen Start der Loch Lomond Remarkable Society.

Bremen, 29. Juli 2025 – Die Remarkable Society – eine Kooperation von Fachhändlern als exklusive Repräsentanten der Loch Lomond Distillery. Die Mitglieder der Remarkable Society zeichnen sich durch ihre Passion und umfassende Expertise im Fachhandel aus. Gemeinsam möchten wir die vielfältige Welt von Loch Lomond vorstellen, die von Innovation und Tradition gleichermaßen geprägt ist. Dabei zeigen wir die Bandbreite der Vielzahl an Destillationsstilen, experimentelle Fassselektionen sowie traditionell restaurierte Fässer aus der hauseigenen Küferei. So entsteht ein Gesamtportfolio außergewöhnlicher Single Malt Whiskys, das sich durch den unverwechselbar fruchtigen Loch Lomond Signature Style auszeichnet.

Bei jedem Remarkable Society Member ist eine große Bandbreite des Loch Lomond Portfolios erhältlich und als Besonderheit exklusive Editionen, die wirklich remarkable sind und nur bei den Partnern erhältlich sind. Die Society steht für Tastings in engem Austausch mit Brand Ambassador of the Year Sebastian Büssing, sowie dem Exklusiv-Importeur Hanseatische Weinhandelsgesellschaft und der renommierten Highland Distillery Loch Lomond.

Die erste Society Edition, Loch Lomond 12 Jahre mit einem 3 Jahre Moscatel Finish , ist ab Juli 2025 bei allen Remarkable Society Member zu erwerben. Mit dieser exklusiven Edition wird der Beginn der Remarkable Society zelebriert und der Auftakt einer Reihe weiterer spannender Expressionen gebildet.

Loch Lomond 12 Jahre Moscatel Finish

Mit der ersten Remarkable Society Edition begeistert Loch Lomond durch ein beeindruckendes Alter von 12 Jahren sowie einem außergewöhnlichen, langen Moscatel-Finish. Der Single Malt wurde in den einzigartigen Straight Neck Pot Stills destilliert, den einzigen ihrer Art in Schottland, sowie in den traditionelleren Swan Neck Pot Stills. Der Single Malt erhielt eine dreijährige Süßveredelung in raren Moscatel-Fässern. Die wirklich süßen Seiten des Sherrys präsentieren die extrem rar ausgebauten Rebsorten Moscatel (etwa 2 % der Rebfläche), die exklusiv für diese Remarkable Society Edition verwendet wird, und Pedro Ximénez (etwa 3 % der Rebfläche).

Die Trauben dieser Rebsorten werden nach der Ernte im Freien von der Sonne getrocknet, bis sie zu tiefdunklen Rosinen geschrumpft sind. Nach diesem intensiven Sonnenbad ist ihr Zuckergehalt extrem hoch. Das Gleiche gilt für die Arbeits- und Handwerksintensität für den Sherry Moscatel. Moscatel ist eine Sherry-Traube mit besonders fruchtigen Noten. Sie sind typisch für die Muskatellertraube und verleihen ihr ein ganz besonderes Aroma. Die Moscatel-Süßveredelung bildet eine einzigartige Komposition mit dem außergewöhnlich fruchtigen Signature Style der „Most Awarded Distillery“.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Seltenheit der Moscatel-Fässer, die dem fruchtigen Stil des Loch Lomond Whiskys eine zusätzliche intensive Süße verleiht.



Über Loch Lomond Distillery

Die Highland Destillerie Loch Lomond steht wie keine andere schottische Brennerei für Innovation und Vielfalt. Als eine von nur vier Brennereien in Schottland besitzt sie eine eigene Küferei und schafft mit der Kombination aus traditionellen Swan Neck Pot Stills und den einzigartigen Straight Neck Pot Stills ausgezeichnete Single Malts. Diese zeichnen sich durch den unverwechselbaren Loch Lomond Signature Style aus: Frucht, Honig und sanfter Rauch. Das mehrfach preisgekrönte Loch Lomond Portfolio bietet eine vielseitige Bandbreite an unvergleichlichen Whiskys. Loch Lomond 12yo Inchmoan wurde 2024 bei der SFWSC mit dem raren Platinum Award prämiert. Im Jahr 2021 und 2024 wurde die Loch Lomond Distillery von der IWSR als die am schnellsten wachsende Single Malt Marke ausgezeichnet. 2023 und 2024 wurde die Brennerei zudem von der SFWSC zur „Most Awarded Distillery“ gekürt.

Über Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen – Est. 1974

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft ist heute in dritter Generation mit Sitz in Bremen Exklusiv-Importeur und Marken-Entwickler internationaler Top-Spirituosen für den deutschen Markt. Seit einem halben Jahrhundert steht das Familienunternehmen für Leidenschaft, Zuverlässigkeit und eine Hands-on-Mentalität. Gegründet 1974, zeichnet sich das Unternehmen besonders durch ein qualitatives und vielfältiges Portfolio verschiedenster Single Malt Scotch Whiskys aus, wie z. B. Glenfarclas, Kilchoman, Springbank, Hunter Laing, Glen Scotia und Loch Lomond. Unter dem Namen The Independent Malts Collection wird die Einzigartigkeit dieser Whiskys vereint. Diese wird nun mit der Ardnahoe Brennerei komplettiert. Das Portfolio des unabhängigen Familienunternehmens umfasst neben Whisky auch weitere hochwertige Spirituosen und Weine, u. a. La Maison