Bimber Distillery bringt Batch #2 seiner Serie mit Motiven der Londoner U-Bahn

Die Londoner Bimber Distillery setzt bei der Vermarktung ihrer Whisky stark auf Serien und den Sammelgedanken. Das zum Beispiel mit der Bimber Country Collection, oder mit der U-Ban Serie, deren Batch #1 wir hier vorgestellt haben.

Jetzt ist Batch #2 erschienen, und bringt die nächsten vier der insgesamt 44 Abfüllungen, die die Serie umfassen soll. Auch sie sind nach Stationen im Netz der Londoner U-Bahn benannt, In Batch #2 der Bimber Spirit of the Underground Collection dabei:

Chancery Lane 57.8% vol., ex-Madeira cask.

57.8% vol., ex-Madeira cask. London Bridge 58.7% vol., ex-Port cask.

58.7% vol., ex-Port cask. Paddington 58.9% vol., ex-PX Sherry cask.

58.9% vol., ex-PX Sherry cask. Victoria 58.2% vol., ex-Rye cask.

Die Flaschen gibt es noch im November zu kaufen, wieder in einem Verlossungssystem auf der Webseite von Bimber. Der Preis pro Flasche beträgt 125 Pfund.