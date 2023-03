Es ist nicht das erste Mal, dass Brown-Forman Deutschland als einer der besten Arbeitgeber im Land beim „Great Place to Work®“-Wettbewerb ausgezeichnet wurde, aber Lorbeeren sind nichts, worauf man sich ausruht, dachte man beim Unternehmen, und toppte 2023 die Werte von 2022 nochmals – und zählt damit zu den Top-15 Arbeitgebern des Landes.

Wir gratulieren und bringen gerne die Presseaussendung, die man uns dafür geschickt hat:

Brown-Forman Deutschland als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet

Hamburg, 28. März 2023 – Die Messlatte hing bereits hoch. Und konnte nochmals höher gelegt werden. Die Brown-Forman Deutschland Mitarbeiter:innen haben ihrer Organisation erneut ein hervorragendes Zeugnis für die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ausgestellt. Das führende Premium und Super Premium Spirituosenunternehmen, zu dessen Portfolio die Markenikone JACK DANIEL’S zählt, wurde beim „Great Place to Work®“ Wettbewerb 2023 als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands zertifiziert.

Die bereits sehr guten Ergebnisse der letzten Teilnahme wurden in nahezu allen abgefragten Themenbereichen nochmals getoppt. Damit konnte sich Brown-Forman Deutschland im Teilnehmerfeld der Unternehmen mit einer Größe von 101 bis 250 Mitarbeitenden um ganze 19 Plätze nach oben steigern und ist im Ranking innerhalb dieser Gruppe unter den Top 15 besten Arbeitgebern Deutschlands.

Great Place to Work®. (von links nach rechts) Brown-Forman Deutschland Team mit Sonja Pankow, Corporate Communications Manager, Jin-ju Biehl, HR Director, Carolina Megow, HR Specialist

„Die Auszeichnung unterstreicht, dass wir die Weichen für unseren Teamgeist, unser Engagement und unsere Zusammenarbeit nach der Pandemie richtig gestellt haben und es uns gelingt, unsere wertschätzende und integrative Brown-Forman Kultur als Team zu leben und im Unternehmensalltag zu spüren, auch wenn nicht mehr alle regelmäßig im Büro zusammenkommen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei jedem Einzelnen aus unserem Brown-Forman Deutschland Team bedanken, dass er mit seinem Einsatz zu diesem Ergebnis beigetragen hat“, so Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland, Tschechien, Polen, Europe Commercial Strategy.

Eine weitere Auszeichnung zeigt, welche Bedeutung die in der über 150-jährigen Geschichte tief verwurzelte Brown-Forman Wertekultur für das heute international tätige Familienunternehmen hat: Das zweite Jahr in Folge wurde die Brown-Forman Corporation in die Liste der „World’s Most Ethical Companies®” aufgenommen. „Wir sind stolz darauf, als Teil unserer globalen Organisation eins von 135 Unternehmen zu sein, das vom Ethisphere Institut aus 19 Ländern und 46 Branchen ausgewählt wurde. Dies ist eine hervorragende Basis und großartige Motivation, um auch in Zukunft in allen Bereichen als starkes lokales und internationales Team unser Bestes zu geben“, so Pafilis.

Über „Great Place to Work®“ und Ethisphere

Die Auszeichnung „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ durch das „Great Place to Work®“ Institut basiert auf einer anonymen und repräsentativen Befragung der Mitarbeiter:innen. Themen der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus wird das Management im Rahmen eines Kultur Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme

zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur aufgelegt wurden. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung und des Kultur Audits sind im Verhältnis von 3:1 gewichtet.

Das Ethisphere Institut analysiert jährlich weltweit Unternehmen hinsichtlich der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken.