Brown-Forman Deutschland besetzt Position des Head of Insights Germany & Czechia neu

Position des Head of Insights Germany & Czechia bei Brown-Forman Deutschland neu besetzt

Hamburg, 22.02.2022 – Ab sofort verantwortet Dr. Martin Bergmann das nun mit insgesamt sieben Köpfen vollzählige Market, Category and Consumer Insights Team innerhalb der deutschen Brown-Forman Organisation. Er folgt auf Anja Litzinger, die im Dezember letzten Jahres in die Funktion der National Group Key Account Managerin wechselte.

Martin Bergmann bringt über 20 Jahre Berufserfahrung aus den Bereichen Market, Category and Consumer Insights mit. Vor seiner letzten Position als Senior Business Partner bei der Marketing Agentur DVJ Insights arbeitete er knapp 14 Jahre in verschiedenen Funktionen bei der Beiersdorf AG. Er startete dort als Senior Category Advisor, es folgte die Rolle des Head of Nivea Brand Health Tracking und zuletzt des Senior Regional Market Research Manager Europe. Vor seiner Zeit bei der Beiersdorf AG sammelte er bereits mehr als fünf Jahre Erfahrung bei Markenartiklern wie der Mars GmbH sowie innerhalb der Spirituosenbranche bei der Bacardi GmbH. „Wir freuen uns sehr, mit Martin Bergmann einen Insights Experten gewonnen zu haben und sind überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Team einen wertvollen Beitrag leisten wird, unseren Unternehmenserfolg weiter auszubauen“, so Tanja Steffen, Marketing Direktorin Deutschland und Tschechien, an die Martin Bergmann berichtet.

Das börsennotierte Familienunternehmen Brown-Forman wurde 1870 von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit global rund 4.700 MitarbeiterInnen bei. Für die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg arbeitet bundesweit ein rund 175 Köpfe starkes Team.