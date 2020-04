Bunnahabhain kündigt Fèis-at-home an

Auch wenn das Fèis Ile auf Islay in diesem Jahr wegen Covid-19 abgesagt ist, so wird man, geht es nach der Brennerei Bunnahabhain, in diesem Jahr nicht auf das Festivalfeeling verzichten müssen. Für den 29. Mai hat man nämlich das Fèis-at-home Festival angekündigt (das natürlich auch in unseren Eventkalender aufgenommen wird. Man schreibt seitens der Brennerei dazu Folgendes:

Fèis Ìle on Islay is the biggest whisky event of the year for us and every year we look forward to seeing old friends and making new ones from around the world.

The festival may have been cancelled this year, however, we have decided to bring Fèis Ìle to you from the comfort of your own home – whether you had planned to come to Islay or not.

Stay tuned for updates on tastings, our festival releases and plenty more fun from the team at Bunnahabhain.

Details sind also momentan noch nicht bekannt, aber wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Falls Sie ein Fan der Brennerei sind, dann tragen Sie sich schon heute das Datum in Ihren Kalender ein – virtuell feiern ist schließlich besser als gar nicht feiern, finden wir…