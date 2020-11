Cocktail: The Dalmore „Old Fashioned”

Für die kalten Wintertage hat uns BORCO Marken Import als deutscher Importeur vieler Whiskymarken vier Cocktailrezepte übermittelt. Die von Mario Kappes, Global Advocacy & Education Manager bei BORCO, kuratierte Auswahl an Rezepten stellen wir Ihnen in den nächsten Tagen peu a peu vor – die Kälte wird uns ja noch länger begleiten

Hier der dritte Teil unsere Reihe, diesmal mit einem Cocktail, der einen Klassiker mit einem Speysider zaubert:

The Dalmore „Old Fashioned”

Im 18. Jahrhundert ins Leben gerufen, gehört der „Old Fashioned“ zu den Klassikern unter den Whisky-Drinks und darf als Ikone in der Winterzeit selbstverständlich nicht fehlen. Er lässt sich im Handumdrehen zu Hause kredenzen. In diesem zeitlosen Drink verschmilzt jahrhundertalte Bartradition mit der Handwerkskunst der über 180-jährigen The Dalmore Destillerie. Das Geschmacksbouquet des 12-jährigen The Dalmore aus Noten von konzentrierten Zitrusfrüchten, Paranüssen, kandierten Früchten und Vanilleschoten umspielt die Sinne. Für Whisky-Experte Mario Kappes bleibt der „Old Fashioned“ mit The Dalmore ein Favorit, mit dem man nie etwas falsch machen kann: „Der Old Fashioned ist für mich der perfekte Drink, um die unterschiedlichen Facetten einer Spirituose zur Geltung zu bringen. Die komplexe Aromatik des The Dalmore 12yo macht ihn zu meiner Lieblingszutat in dem Klassiker Old Fashioned.“

Ingredienzien:

60 ml The Dalmore 12 Years Old

5 ml Zuckersirup

2 Dashes Angostura Bitters

Orangenzeste

Glas:

Old Fashioned Glas

Zubereitung:

Alle Zutaten in einem Rührglas kalt rühren und anschließend in einen mit Eiswürfeln gefüllten Tumbler abseihen. Orangenzeste über dem Drink ausdrücken und mit ins Glas geben.