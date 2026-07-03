Diageo spendiert The Singleton neues Design

Ab Juli wird der Singleton Whisky in der Core Range mit einem neuen Packunsgdesign ausgerollt – und zwar für den The Singleton of Dufftown und The Singleton of Glendullan. Diageo hat – wohl auch anbetrachts des engen Marktumfelds- sich damit dazu entschlossen, den Auftritt des Whiskys zu modernisieren.

Das bezieht sich zunächst einmal auf die Verpackungen und die Label, die optisch mit kräftigeren Farben und fließenden Texturen oder einem aufgewerteten Lachs-Logo ausgestattet sind, das jetzt – so wie die Altersangaben und weitere Packunsgelemente – in einem Metallic-Look gehalten ist. Zusätzlich wurden auch die Tasting Notes ausdrucksstärker gestaltet, um die Qualität des Whiskys hervorzuheben – und die gesamte Range wurde mit der Signatur von Malt Master Dr. Craig Wilson versehen.

James O’Connor, Global Head von The Singleton, sagt dazu:

“We wanted the packaging to feel as considered as the whisky inside. The Singleton’s slow batch distillation takes time and craft, and the new design reflects that. It’s a deeper take on our iconic teal, richer in detail and more premium in feel, while staying completely true to who we are.

“It’s a significant step forward for the brand, reflecting The Singleton’s position as a leading single malt around the world, while incorporating packaging changes that support our ongoing efforts to reduce the impact and carbon footprint of our packaging.”

Diageo hat zusätzlich einige Maßnahmen getroffen, um die Verpackungen mit geringerem CO2-Fußabdruck zu produzieren. Welche das genau sind, wurde aber nicht explizit gesagt.