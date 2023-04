Die Ansiedlung der Austern im Dornoch Firth verläuft erfolgreich

Seit 2014 arbeiten die Heriot-Watt University, die Marine Conservation Society und die Brennerei Glenmorangie zusammen an der Rekultivierung von Austern im Dornoch Firth (wir berichten bereits 2016 und 2017). Genauer geht es um die europäische Auster (Ostrea edulis), die an der schottischen Ostküste seit über 100 Jahren als ausgestorben gilt. Zu Beginn des Projekts wurden 300 Austern in das Gewässer eingesetzt. Langfristig sollen sich hier dann bis 2030 vier Millionen Austern ansiedeln.

In der vergangen Woche stellte das Team der Wissenschaftler hinter dem Projekt einen Zwischenbericht vor. Mit der steigender Population der Austern verbesserte sich auch die Biodiversität. Ausgehend vom momentan vorhandenen Datenmaterial geht das Team von einer wahrscheinlichen Verdoppelung der Artenvielfalt nach einem Jahrzehnt aus, sobald das Projekt der Rekultivierung der Austern abgeschlossen ist. Langfristig sollen sich im Dornoch Firth bis 2030 vier Millionen Austern ansiedeln. Den gesamten englischsprachigen Bericht können Sie hier lesen.