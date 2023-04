Gute Ideen und guter Whisky passen wunderbar zusammen – so wie Kunst und Whisky. Gute Ideen, Kunst und guter Whisky sind somit ein Dreamteam – und gleich zwei solche hat der unabhängige Abfüller Douglas Laing exklusiv für den Deutschlandvertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor (BSC) zusammengestellt: Big Peat „Peat of Art“ und The Epicurean „We love Art”.

Sich über die beiden Abfüllungen informieren und sie erstmals bewundern ist hier untenstehend möglich, erwerben können Sie sie in Kürze beim Händler Ihres Vertrauens:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Douglas Laing präsentiert Big Peat „Peat of Art“ und The Epicurean „We love Art” exklusiv für Deutschland

Bremen, 14.04.2023. Pünktlich zum morgigen Welttag der Kunst bringen das schottische Familienunternehmen Douglas Laing & Co. und das Bremer Spirituosen Contor zwei limitierte Abfüllungen exklusiv auf den deutschen Markt. Die, im Cognac Fass veredelten und in Fassstärke abgefüllten, Blended Malt Whiskys Big Peat „Peat of Art“ und The Epicurean “We love Art” sind eine Hommage an die Kunst der Whiskyherstellung.

Die Gestaltung der Etiketten der beiden Abfüllungen ist detailverliebt und zeigt auf spielerische Art die Verbindung von Whisky und Kunst. Auf der einen Seite die Handwerkskunst des Blendens und auf der anderen die visuell auffälligen Ausstattungen. Versucht sich auf dem Label der Big Peat „Peat of Art“ Edition der mürrische Islay Fischer als Künstler samt Leinwand, Farbpalette und Baskenmütze, so besticht die The Epicurean „We love Art“ Edition durch knallig-bunte Farbwirbel.

Als besonderes Highlight wurden die beiden Abfüllungen in ehemaligen Cognac-Fässern des renommierten Hauses J.G. Monnet veredelt. Diese Fässer verleihen dem Whisky eine unvergleichliche Eleganz und Tiefe. Das traditionsreiche Haus Monnet ist seit 1838 bekannt für seine qualitativ hochwertigen Cognacs und wurde zuletzt mit dem Titel „Cognac des Jahres 2022“ beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb (ISW) ausgezeichnet.

Um die Verbindung zwischen Whisky und Kunst noch weiter zu betonen, wurden 6 ehemalige Whiskyfässer vom Kölner Künstler und Designer Daniel Lisson in wahre Kunstwerke verwandelt. Den ausrangierten Fässern wurde durch knallige Farben, Schriftzügen und Logo neues Leben eingehaucht.

Die auf 402 Flaschen limitierte Big Peat „Peat of Art” Edition wird voraussichtlich für 55€ und die auf 500 Flaschen limitierte The Epicurean „We love Art“ Edition für 47€ im ausgewählten Fachhandel erhältlich sein.