Das 2025er Spring Release des unabhängigen Abfüllers Dràm Mòr erreicht über Whiskymax den Fachhandel in Deutschland, die sechs neuen Bottlings sind natürlich auch über fassmeister.com erhältlich.

Hier alle Infos, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Dràm Mòrs 2025er Spring Release erreicht Deutschland

Seit Januar 2025 zeichnet die Whiskymax GmbH für den Deutschlandvertrieb von Dràm Mòr, den Produkten von Kenny und Viktorija Macdonald, verantwortlich. Heute vermeldet das Vetriebsteam von Whiskymax, dass das 2025er Spring Release von Dràm Mòr in Deutschland eingetroffen ist.

„Dass wir in so kurzer Zeit bereits die dritte Lieferung aus Schottland erhalten, zeugt nicht nur von hohen Nachfrage nach den Whiskys, sondern auch von der vertrauensvollen Partnerschaft zwischen Whiskymax und Dràm Mòr. Wir freuen uns nicht nur über ebendiese, sondern vor allem auf alles, was in der Zukunft noch kommen mag!“, blickt Marcel Uhrig, Geschäftsführer bei Whiskymax auf die erst fünf Monate alte Partnerschaft.

Im Einzelnen sind folgende Abfüllungen eingetroffen, die ab sofort im Fachhandel sowie unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/dram-mor erhältlich sind.

Bunnahabhain Staoisha 2013

Cask Type: 1st Fill White Port Finish

Alter: 11 Jahre

ABV: 54,7%

Anzahl Flaschen: 213

Tasting Notes: süßer Islay-Torf, süße Fruchtigkeit, Zigarrenrauch

Mannochmore 2012

Cask Type: 1st Fill Tawny Port Finish

Alter: 13 Jahre

ABV: 53,7%

Anzahl Flaschen: 243

Tasting Notes: Apfel, Birne, Erdbeermarmelade, Minze, Sommerfrüchte

Glen Garioch 2013

Cask Type: 1st Fill Madeira Barrique Finish

Alter: 12 Jahre

ABV: 53,6%

Anzahl Flaschen: 129

Tasting Notes: Honig, Rosinen, Zitrus, Beerenfrüche

Balblair 2011

Cask Type: 1st Fill PX Quarter Cask Finish

Alter: 14 Jahre

ABV: 53,1%

Anzahl Flaschen: 76 (!)

Tasting Notes: Tiefe, dunkle PX-Süße von getrockneten Rosinen & Pflaumen, Kompottfrüchte

Glenburgie 2009

Cask Type: Refill Bourbon HHD

Alter: 16 Jahre

ABV: 56,7%

Anzahl Flaschen: 203

Tasting Notes: süßes Karamell, Victoria-Biskuit, Sahne & Aprikosenmarmelade, Mandeln, Vanillepudding

Dailuaine 2012

Cask Type: Refill Bourbon HHD

Alter: 13 Jahre

ABV: 55,1%

Anzahl Flaschen: 157

Tasting Notes: Mascarpone-Käse-Süße, Vanille-Käsekuchen, zarter Ingwer