Hanseatische Weinhandelsgesellschaft bringt Kilchoman Uniquely Islay Series An T-Earrach 2025 nach Deutschland

Bei ihrem diesjährigen Besuch der Farm Distillery Kilchoman auf Islay wählte die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft sechs neue experimentelle Single Casks aus, die jetzt als Uniquely Islay 2025 „An T-Earrach“ den Handel erreichen.

Alle Details zu diesen Bottlings, die händisch einzeln nummeriert sind, erfahren Sie in der Aussendung der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft:

NEU! Kilchoman Uniquely Islay Series An T-Earrach 2025

Experimental Single Casks aus Islay!

Mit den begeisternden 20 Years Anniversary Casks von Kilchoman präsentieren wir nun die wohl spannendste Uniquely Islay-Serie bislang! Uniquely Islay 2025 „An T-Earrach“ bedeutet auf Gälisch „Frühling” und präsentiert neue experimentelle Single Casks, innovative Vollfassreifungen – Sauternes, Moscatel – und erstmalig außergewöhnlich lange Fassfinishes. Die Single Casks der Uniquely Islay Series An T-Earrach 2025 bilden eine bislang nie dagewesene Vielfalt ab und wurden persönlich von der Hanseatischen beim diesjährigen Islay Besuch selektiert. Die Single Cask Kollektion ist getragen von der Handwerkskunst und dem herausragenden Fassmanagement der Farm Distillery Kilchoman und repräsentiert die Experimentierfreude Kilchoman‘s. Es werden unterschiedliche Fasstypen, Vintages sowie Rauchstufen in natürlicher Fassstärke präsentiert. Jedes Fass ist mit der Release Nummer I-VI beziffert, handnummeriert und mit einer kurzen Tasting Note des Distillers versehen. Auch die Labels der Uniquely Islay Serie präsentieren sich in diesem Jahr mit einem neuen Design und variieren je nach Fasstyp & Reifung. Entdecken wir gemeinsam Uniquely Islay!

Kilchoman Uniquely Islay Series: An T-Earrach Frühling 2025

Uniquely Islay 1/6

100% Islay Bourbon Single Cask

Vollfassreifung

UVP: € 129,00

Uniquely Islay 2/6

Sauternes Single Cask

Vollfassreifung

UVP: € 99,00

Uniquely Islay 3/6

Calvados Single Cask Finish

UVP: € 154,00

Uniquely Islay 4/6

White Port Single Cask Finish

UVP: € 108,00

Uniquely Islay 5/6

Muscatel Single Cask

Vollfassreifung

UVP: € 99,00

Uniquely Islay 6/6

Marsala Single Cask Finish

UVP: € 108,00