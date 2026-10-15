Immer schön, wenn wir in Deutschland eine eigene Abfüllung aus einer Brennerei bekommen, noch dazu, wenn es eine so hochgelobte wie die englische Spirit of Yorkshire Distillery ist. Von dort kommt nämlich über den Importeur Schlumberger der erste der neuen Filey Bay Farmhouse Exclusive, die erste einer Serie von Abfüllungen extra für die sogenannten „Farmouse“-Händler. Es handelt sich dabei um ein Single Cask, das im Oloroso Sherryfass reifte.

Mehr über den Whisky, die Farmhouses und eine kurze Vorstellungstour zwischen dem 18. und 23. Oktober hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Filey Bay startet Farmhouse Programm mit eigener Abfüllung für Deutschland

Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum der Spirit of Yorkshire Distillery startet das Filey Bay Farmhouse Programm in Deutschland. Zum Beginn gibt es auch gleich die erste eigene Abfüllung von und für die deutschen Farmhouses.

Seit der Markteinführung im Jahr 2021 hat sich Filey Bay mit seiner „Vom-Feld-ins-Glas“ Philosophie und seiner Qualität eine große Fanbase in Deutschland aufgebaut. Diese Fans bekommen jetzt ein „Wohnzimmer“ in ihrer Nähe, wo man Gleichgesinnte trifft, Whisky genießt und die Range von Filey Bay entdecken kann.

David Thompson, Mitgründer und Inhaber von Spirit of Yorkshire Distillery beschreibt das so:

„A place where you can literally take off your shoes, settle down in a chair and pour a Dram. It´s our home from home in Germany.“

Zu den ersten Farmhouses in Deutschland gehören:

Die Whiskyquelle, Floh-Seligenthal

Gradls Whiskyfässla, Nürnberg

Hotel & Restaurant Behrens, Haldensleben

Hotel- Restaurant Dragoner, Peiting

Mr. Pepper´s by Whiskykoch, Darmstadt

Whiskyland Oranienburg, Oranienburg

Während der Einladungstour im Frühjahr konnten die neuen Farmhouses gleich das erste eigene Botteling auswählen. Die Mehrheitsentscheidung fiel auf ein Single Cask Oloroso Sherry. Der Whisky wurde im November 2018 destilliert und im Juli 2026 abgefüllt und ist auf 312 Flaschen limitiert.

Kraftvolle 58,6% vol. transportieren die dunklen Fruchtnoten, mit Johannisbeergelee und Pflaumenmus. Dazu kommen Holzwürze, Tabak und ein langes warmes Finish.

Diese Abfüllung gibt es ab sofort und ausschließlich in den Filey Bay Farmhouses für UVP 94€.

Entdecken kann man die neue Abfüllung in den nächsten Tagen zusammen mit Michaela Appelbee-Miedl, Teilhaberin der Spirit of Yorkshire Distillery und Thomas Plaue von Schlumberger hier: