IfGB-Forum Spirituosen und Brennerei tagt am 15. und 16. September 2025 mit SLYRS

Gut gebucht ist laut Angaben des Veranstalters das 23. IfGB-Forum, das am 15. und 16. September im Hotel Bayerischer Hof in Miesbach stattfindet, 20 Autominuten von der Destillerie SLYRS entfernt, die als Hauptsponsor die Tagung unterstützt. Behandelt werden aktuelle Themen der Industrie – mehr über das Programm lesen Sie nachfolgend.

Für unsere Leser aus den Fachbereichen: es gibt sowohl auf der Tagung als auch im Hotel noch freie Plätze – bei Interesse finden Sie am Ende des Artikels eine Kontaktmöglichkeit:

23. IfGB-Forum bei SLYRS sehr gut gebucht.

Diskutiert werden u.a. Whisky, Effizienz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und alkoholfreie Spirituosen-Ersatzprodukte

(Berlin, 1. August 2025) Das IfGB-Forum Spirituosen und Brennerei tagt am 15. und 16. September im Hotel Bayerischer Hof in Miesbach. Spirituosenhersteller und Brenner diskutieren zukunftsweisende Energie- und Nachhaltigkeitskonzepte, alkoholfreie Spirituosen-Ersatzprodukte sowie Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen. Der Hauptsponsor SLYRS Destillerie öffnet den Tagungsteilnehmern die Tore zu ihrer im Juni 2025 eröffneten neuen Whiskydestille. Spirituosen-Experten sind neugierig auf eine der modernsten Brennereien Europas und ihr zukunftsweisendes Effizienz- und Nachhaltigkeitskonzept. Anfang August sind rund 70 Teilnehmer für das 23. IfGB-Forum am 15. und 16. September registriert. Eine Anmeldung ist weiterhin möglich.

In Zeiten vielfältiger Herausforderungen freut sich selbst der Wettbewerb über mutige Investitionen, wie sie die SLYRS Destillerie gewagt hat. Der Neubau einer bestehenden Brennerei nach modernsten Standards ist ein Leuchtturmprojekt. SLYRS stellt auf dem IfGB-Forum gemeinsam mit seinen Zulieferern Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Brennerei vor. Neben Präsentationen zu Energie-, Wasser- und Rohstoffeinsparungen gibt es aber auch Vorträge zu globalen Herausforderungen und Digitalisierung sowie Trouble-shooting und alkoholfreien Spirituosen-Alternativen. Auch die Vorträge zur Alkoholgesetzgebung sowie den Herausforderungen der Branche und wie man ihnen begegnen kann, bekommen ihren Raum. Am ersten Tagungstag steht nach den Vorträgen die Besichtigung der neuen SLYRS Destillerie, Fasslager und SLYRS Erlebniswelt auf dem Programm. Der Rundgang geht in den Begrüßungsabend in der SLYRS GenussVerweilerei über.

„Dass wir noch vor Veröffentlichung des Tagungsprogramms so gut gebucht sind, spricht für die Bedeutung, die der SLYRS-Neubau für die Branche hat.“ Tagungskoordinatorin Wiebke Künnemann

„Das spricht aber auch für das Vertrauen der Branche in die hohe Qualität der IfGB-Veranstaltungen“, ergänzt Hans Kemenater. „Wir freuen uns sehr auf diese gemeinsame Veranstaltung“, sind sich beide einig.

Die spannende Besichtigung der neuen SLYRS-Brennerei nebst Warehouse und Erlebniswelt sind besondere Highlights. Der Begrüßungsabend in der SLYRS GenussVerweilerei auf Einladung der Sponsoren SLYRS, BrauKon, Arnold Holstein und Wilhelm Eder bieten vielfältige Möglichkeiten der Netzwerkbildung.

Die Veranstaltungen der Vorjahre zogen bis zu 110 Entscheider der Spirituosenbranche zu Weyermann® nach Bamberg (2023) und zur Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für

Wein- und Obstbau Klosterneuburg bei Wien (2024).

Eine Anmeldung für das 23. IfGB-Forum 2025 ist weiterhin möglich – auch für Zulieferer und Dienstleister gibt es noch Platz in der begleitenden Fachausstellung im Tagungshotel.

Bisher freuen sich die Veranstalter über fast 70 Teilnehmer aus folgenden Unternehmen und Institutionen:

AGROSCOPE • Alfred Schladerer Schwarzwälder Hausbrennerei • Arnold Holstein • Bar GARÇON • Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau • Berkel AHK Alkoholhandel • BrauKon • Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat• Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie • Bundesverband der Obstverschlussbrenner • Destilla • Edith-Haberland-Wagner Stiftung • Emil Scheibel Schwarzwald-Brennerei • Ethimex • Euro-Alkohol • evorhei it • Feinbrennerei Thomas Prinz • Fermentis by Lesaffre • Fritz-Henßler Berufskolleg der Stadt Dortmund • Generalzolldirektion, BWZ Berlin • Hardenberg-Wilthen • Hertz&Selck • Honoratioren • Idea Distillers • IfGB • Iprona Hengersberg • Keramischer Säurebau Räckers • Lallemand Biofuels & Distilled Spirits • Lautergold Paul Schubert • Mast-Jägermeister • Mich. Weyermann® • Nordbrand Nordhausen • NWDN Unternehmensberatung • OAKBARRELS.SHOP • Pircher Brennerei • Rheinland Distillers • Ritterguts-Manufaktur • Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien • Salco • Schwarze und Schlichte • Semper idem Underberg • SLYRS Destillerie • Solos Technology • Spirituosenschmiede • St. Kilian Distillers • Symrise • Vereinigung der Destillateurmeister • VLB Berlin • VOM FASS • Wilhelm Eder

Alle Informationen finden Sie hier: https://spirituosen.ifgb.de/Schliersee2025