Lakes Distillery sucht neues Mitglied im Whiskymaking Team

Viele Whiskyfreunde träumen davon, in diesem Bereich auch beruflich Fuß zu fassen, und manchmal bietet sich auch die Möglichkeit dazu. So wie zum Beispiel hier: In der Lakes Distillery im Nordwesten Englands will man das Team in der Destillerie vergrößern, und sucht daher Verstärkung im Whiskymaking Team. Das neue Team Mitglied soll gemeinsam mit dem Master Whisky Maker Dhavall Ghandi für dem Prozess der Whiskyherstellung im ganzen Produktionsverlauf verantwortlich sein und die hohe Qualität aller Spirits dort gewährleisten.

Eine schon vorhandene Erfahrung in der Herstellung und Produktion von Whisky sei weder Hindernis noch Voraussetzung für den Job, schreibt die Destillerie an den Ufern des Bassenthwaite Lake. Einzige Pflichtvoraussetzung dafür ist ein Führerschein (die Brennerei liegt tatsächlich nicht so, dass sie sich zum Einpendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln eignet). Und natürlich wären gute Englischkenntnisse nötig.

Bei Interesse bittet die Brennerei um einen Lebenslauf und eine Bewerbung an careers @ lakesdistillery.com. Man schreibt offene Stellen auch auf der Webseite aus – momentan ist dies aber der einzige offene Posten – aber bei grundsätzlichem Interesse zahlt sich von Zeit zu Zeit ein Blick hierher aus…