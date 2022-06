Zwei wichtige Competitions, zwei Markenfamilien und insgesamt 37 Auszeichnungen – Brown-Forman blickt mit stolz auf die Ergebnisse ihrer schottischen Marken Glendronach und Benriach. In der nachfolgenden Presseaussendung fasst man die Medaillen der San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) und der International Wine & Spirit Competition (IWSC) zusammen:

Medaillenreigen für die Single Malt Scotch Whiskys The GlenDronach und Benriach

Hamburg, 13. Juni 2022 – Auch in diesem Jahr erzielen die Single Malt Scotch Whiskys aus dem Hause Brown-Forman bei internationalen Wettbewerben wieder zahlreiche Prämierungen. Bei der diesjährigen San Francisco World Spirits Competition und der International Wine & Spirit Competition holt die Benriach Markenfamilie insgesamt 21 Medaillen, die The GlenDronach Markenfamilie 16 Medaillen.

Benriach

Die Whiskys der im Jahr 1898 gegründeten The Benriach Distillery stehen für eine faszinierende Geschmacksvielfalt, die auch durch die top Auszeichnungen über das gesamte Portfolio hinweg gewürdigt wird. Die Destillerie hat sich mit ihrer langjährigen Tradition der Whisky-Destillation in drei Stilrichtungen – ungetorft, getorft und dreifach destilliert – und ihrem kreativen Ansatz der Fassreifung in einer vielfältigen Auswahl an Fässern aus der ganzen Welt einen Namen gemacht. Die vollen Geschmacksmöglichkeiten von Single Malt können so aufeinander abgestimmt werden; im Ergebnis entsteht einer der reichhaltigsten und vielschichtigsten Whiskys der Speyside. Die von Destillerie Gründer John Duff begonnene Tradition wird heute von Master Blenderin Dr. Rachel Barrie fortgesetzt. Die perfekte Einführung in den charakteristischen Benriach Stil bietet die Kernmarke Benriach The Original Ten. Der dreifach mindestens zehn Jahre in Bourbon-, Sherry- und nativen Eichenfässern gereifte Whisky verkörpert den vielschichtigen Charakter von Benriach in seiner ganzen Komplexität und Ausgewogenheit.

The GlenDronach

Die tief in den schottischen East Highland Hills gelegene The GlenDronach Distillery perfektioniert seit ihrer Gründung im Jahr 1826 die Whisky-Reifung in Sherryfässern. In Verbindung mit schottischem Handwerk bringt dies einen Whisky mit einem unverwechselbaren Aroma hervor, der zahlreiche Medaillen für sich verbuchen kann. Die Kernmarke, The GlenDronach 12 Years Old, ist Dank der Reifung in feinen Pedro Ximénez- und Oloroso Sherryfässern aus Andalusien reich an Sherryaromen. Der charaktervolle Highland Single Malt Whisky steht für ein gleichzeitig fruchtiges wie nussiges Geschmackserlebnis, die Farbgebung ist zu 100% natürlich.

Seit Anfang 2019 befinden sich die Kernmarken der beiden Destillerien, The GlenDronach 12 Years Old und Benriach The Original Ten, im Vertriebsportfolio von Brown-Forman Deutschland. Die weiteren Spezialitäten werden von Kammer Kirsch vertrieben. „Wir freuen uns sehr, dass das gesamte Portfolio beider Single Malt Scotch Whiskys so hervorragend abgeschnitten hat und einzelne Marken wie Benriach The Twenty One, The Twenty Five und The Thirty oder The GlenDronach Parliament Aged

21 Years sogar mit Double Gold ausgezeichnet wurden“, freut sich Jonas Bernsen, Senior Brand Manager bei Brown-Forman Deutschland.

Die Medaillenauszeichnungen auf einen Blick:

San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) International Wine & Spirit Competition (IWSC) The GlenDronach The GlenDronach Original Aged 12 Years Gold Silver The GlenDronach Forgue Aged 10 Years Gold Gold The GlenDronach Port Wood Silver Silver The GlenDronach Allardice Aged 18 Years Gold Gold Outstanding The GlenDronach Revival Aged 15 Years Silver Silver The GlenDronach Parliament Aged 21 Years Double Gold Gold Outstanding The GlenDronach Traditionally Peated Silver Silver The GlenDronach Boynsmill Aged 16 Years* Silver Silver

Benriach Benriach The Original Ten Silver Silver Benriach The Smoky Ten – Gold Benriach Triple Distilled Ten Gold Silver Benriach The Twelve* Silver Silver Benriach The Smoky Twelve Gold Silver Benriach Quarter Cask Gold Gold Benriach Smoky Quarter Cask Gold Silver Benriach Smoke Season Gold Silver Benriach The Twenty One Double Gold Silver Benriach The Twenty Five Double Gold Gold Benriach The Thirty Double Gold Silver

Benriach The Twelve zusätzlich Spirit of Speyside: Best Single Malt Aged 12 Years & Under

The GlenDronach Boynsmill Aged 16 Years zusätzlich Best Single Malt 16 -25 Years