Und wieder bringt Simple Sample ein Online-Tasting mit einer deutschen Destillerie nach Hause zu den Whiskyfans – diesmal, beim dritten Stopp der Deutschland-Tour dreht es sich um die SENFT Destillerie am Bodensee. Was Sie über das Online-Tasting am 9. November wissen sollten und wie Sie teilnehmen können, nachfolgend in der Presseinfo:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Nächster Stopp der Simple Sample Deutschland Tour: SENFT Destillerie vom Bodensee!

Simple Sample geht auf Deutschlandtour und veranstaltet jede Menge Online-Tastings mit deutschen Destillerien! Und heute präsentieren Sie euch den Stopp #3.

Das Online Tasting dazu findest am 09.11.2022 um 20:00 Uhr statt. Es kann jedoch auch im Nachhinein ohne Probleme durchgeführt werden. Mehr Details weiter unten.

„So, nun auch endlich Stopp #3 unserer Deutschlandtour.

Hier könnt ihr euch auf ein paar echte Überraschungen freuen, denn auch uns hat es ganz schön aus den Socken gehauen.

Wir sind hier am Bodensee, genauer gesagt bei der “SENFT Destillerie”.

Den meisten von euch wird dieser Name nichts sagen; und genau deshalb ist dieses Set so interessant.

Wir haben es hier mit einer waschechten „Farm-Distillery“ zutun, denn die Familie Senft nutzt ausschließlich Gerste aus eigenem Anbau zur Herstellung ihrer Whiskys.

Dazu kommen klassische aber nicht minder interessante Fassarten zum Einsatz.

▶ KEIN Whisky in diesem Set ist jünger als 7 Jahre – trotzdem haben die Großflaschen einen entspannten Preis – wir können uns hier also auf ein kleines PLV-Highlight freuen ❗

Kommen wir zu den Abfüllungen die wir in diesem Set verkosten, denn die klingen allesamt doch sehr interessant:

➡ 1. SENFT Bodensee Whisky

Abgefüllt mit 42,0%vol. stellt dieser Whisky sozusagen die Standard-Abfüllung der Destillerie dar.

Er ist trotzdem 7 Jahre alt und reifte ERST in Rotweinfässern und bekam DANACH ein Finish in Ex-Bourboncasks.

➡ 2. SENFT Whisky Edition Herbert

Die erste limitierte Edition im Set.

Dieser Whisky bekam zuerst einen Ausbau in Bourbon & Sherrycasks und wurde anschließend für über 2 Jahre in Amarone Fässern gefinished. Abgefüllt mit 45,0%vol. hat er ganze 8 Jahre auf der Uhr!

➡ 3. SENFT Whisky Edition 83

Die zweite limitierte Edition im Set.

Wir haben es hier mit einer VOLLREIFUNG in PX-Sherryfässern zutun.

Die Abfüllung die wir bekommen haben, ist ebenfalls 8 Jahre alt und wurde mit 47,0%vol. abgefüllt.

Ein wirklich klasse Teil.

➡ 4. SENFT Whisky Fassstärke

Ein unscheinbarer Name, für eine wirklich hervorragende Abfüllung.

So gut, dass direkt nach unserem Besuch eine Flasche ins private Barfach musste.

Reifung in Bourbon & Sherrycasks, 7 Jahre alt, fassstark mit 55,0%vol.

Ein wie wir finden, überraschendes und ausgewogenes Line-Up!

Wir waren über die geschmackliche Vielfalt dieser unscheinbaren Destillerie begeistert, vor allem da jede Abfüllung – für deutsche Whiskys – stolze Altersangaben tragen, zu diesen Preisen.

Als Bonus und um zu zeigen, was die SENFT Destillerie noch so alles auf den Kasten hat, gibt es noch einen SELBST DESTILLIERTEN Rum und die 2 Aushängeschilder der Destillerie, einen Birnenbrand und das „Cöxchen“ – mit Fruchtauszügen – was genau das sein soll, wird uns im Tasting genau erklärt.

▶ Damit sollte einem gelungenden Abend nichts im Wege stehen, lasst euch von dieser kleinen Perle am Bodensee überraschen. Wir jedenfalls haben nicht eine derarte hohe Qualität und Vielfalt erwartet, da muss man mal ehrlich sein.

Nur solange der Vorrat reicht!

Das Tasting findet am 09.11.2022 um 20:00 Uhr statt und kostet wie gewohnt den Einheitspreis von 23,90€ (1l = 170,71€)

Wer am 09.11.2022 keine Zeit hat: Keine Sorge, es lässt sich im Nachhinein ebenso gut durchführen, der Stream ist uneingeschränkt anschaubar“

Das Set ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample bestellbar und sofort verfügbar.