Neu bei Kirsch Import: Berry Bros & Rudd x9, Cotswolds Single Cask für Deutschland, Hellyers Road 15yo

Und wieder gibt es neues vom deutschen Importeur Kirsch Import zu vermelden – neun neue Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Berry Bros & Rudd, eine neue Single Cask Abfüllung für Deutschland aus der Cotswolds Distillery und einen neuen Whisky aus Tasmanien, den Hellyers Road 15yo.

Hier alle Details, die wir dazu erhalten haben:

Neues aus dem Hause Berry Bro’s & Rudd

Schmuggler während der Prohibition mit Spirituosen versorgen, Napoleon III. im Keller verstecken, den Dichter Lord Byron auf der großen Kaffeewaage wiegen – Berry Bros. & Rudd kann auf eine bunte Firmengeschichte zurückblicken. Und: Auf eine über drei Jahrhunderte gereifte Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen. Die Ursprünge des Zulieferers der britischen Königsfamilie liegen im Handel mit Kaffee. Heute jedoch erstreckt sich die Produktpalette des unabhängigen Abfüllers von Likör und Cognac über Whisky und Rum, Gin und Wermut bis hin zu Wein.

Neu von Berry Bro’s haben wir fünf Abfüllungen der „Ronnie’s Reserve“ Serie. Namensgeber und Schirmherr dieser Serie ist Keeper und Master of the Quaich Ronnie Cox. Die Fässer dieser Serie kommen alle aus einer namentlich nicht genannten Speyside Brennerei. Ronnie hat höchstpersönlich ein achtsames Auge auf die Fässer geworfen. Um sich mit dem Besten vertraut zu machen, was diese Speyside-Brennerei produzieren kann, hatte Ronnie über 30 Jahre lang die beneidenswerte Aufgabe, an mehreren hundert Fässern schnüffeln zu dürfen. Um in die Auswahl von Ronnie’s Reserve zu fallen, wurden nur Fässer ausgewählt die wirklich hervorragend und schön ausbalanciert sind. Alle Fässer müssen die Erwartungen aus der Nase auch am Gaumen bestätigen können – und dabei sowohl die eleganten Aromen wie auch die cremige Textur bieten können, für die diese Brennerei so bekannt ist.



Neben der Ronnie’s Reserve haben wir noch vier neue Abfüllungen der Exceptional Cask Serie für euch, darunter auch einen wundervollen Caroni Rum. Für Freunde Rum-gelagerter Whiskys gibt es noch ein tropisches Glen Moray Single Cask mit einem Barbados Rum Cask Finish.

Glen Moray 2007/2019 – Barbados Rum Cask Finish

Berry Bro’s & Rudd for Germany



12 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2019

Gereift in:

Bourbon Casks (11 Jahre)

Barbados Rum Cask Finish

Fassnr. 5130

46,3 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 1987

Berry Bro’s & Rudd Exceptional Casks



31 Jahre

Dest. 1987

Abgef. 2019

Fassnr. 2463

72 Flaschen weltweit

54,8 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Grant 1972

Berry Bro’s & Rudd Exceptional Casks



46 Jahre

Dest. 1972

Abgef. 2019

Fassnr. 8240

159 Flaschen weltweit

44,8 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Girvan 1964 – Single Grain Scotch Whisky

Berry Bro’s & Rudd Exceptional Casks



55 Jahre

Dest. 1964

Abgef. 2019

Fassnr. 3

84 Flaschen weltweit

45,6 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ronnie’s Reserve 1995/2019

Berry Bro’s & Rudd



ca 24 Jahre

Dest. 1995

Abgef. 2019

Fassnr. 12040

210 Flaschen weltweit

53,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ronnie’s Reserve 1989/2019

Berry Bro’s & Rudd



ca. 30 Jahre

Dest. 1989

Abgef. 2019

Fassnr. 10415

114 Flaschen weltweit

54,0 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ronnie’s Reserve 1979/2019

Berry Bro’s & Rudd



ca. 40 Jahre

Dest. 1979

Abgef. 2019

Fassnr. 5454

196 Flaschen weltweit

49,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ronnie’s Reserve 1975/2019

Berry Bro’s & Rudd



ca. 44 Jahre

Dest. 1975

Abgef. 2019

Fassnr. 10619

166 Flaschen weltweit

45,5 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ronnie’s Reserve 1995/2019 – Curiculum Vitae

Berry Bro’s & Rudd



ca. 50 Jahre

Dest. 1969

Abgef. 2019

Fassnr. 16202

122 Flaschen weltweit

46,3 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Cotswolds Single Cask for Germany #2: Oloroso Sherry Butt

Während zahlreicher Wochenendtrips mit der Familie hatte sich Daniel Szor in die Cotswolds verliebt – und gründete 2014 die erste Destillerie dieser Region, in dem kleinen Dorf Shipston-on-Stour. Die Brennerei ist mittlerweile fester Bestandteil des Dorflebens: Ihre Zutaten kauft sie von lokalen Farmen, die Gerste und das Wasser stammen ausschließlich aus der Region. Die Nachbarn unterstützen die Destillerie gelegentlich beim Abfüllen der Flaschen und nutzen im Gegenzug Abfallprodukte des Brennprozesses zur Fütterung ihrer Tiere.

Der Standard-Whisky der Brennerei lagert in Bourbon- & STR-Rotweinfässern, die erste Single Cask Abfüllung lagerte in einem PX Fass und bei Single Cask Abfüllung #2 haben wir uns für ein Oloroso Sherry Butt entschieden.

Das Oloroso-Fass bildet eine wundervolle Symbiose mit dem fruchtigen und reichhaltigem New Make der Destillerie. Head Distiller Nickolas Franchino achtet bei der Destillation des Whiskys darauf, Vor- und Nachlauf besonders präzise vom „Herzstück“ zu trennen – für ein frisches und leichtes Destillat. Eine lange Fermentationszeit von vier Tagen trägt ebenfalls dazu bei, dass der Cotswolds Whisky seine fruchtigen Noten erhält.



Die ca. 4,5 Jahre Reifung in einem Oloroso Sherry Butt machen sich in der Nase sofort bemerkbar: Nussige Zartbitterschokolade trifft auf viel Trockenobst – hier zeigt der fruchtige Cotswolds Spirit wieder warum wir den Whisky aus der englischen Brennerei so lieben. Im Mund ein kräftiger Antritt, die 61,5 % Volumen bringen zunächst würzige Noten von Schokolade und Mokka mit, die aber schnell von einer intensiven Fruchtigkeit abgelöst werden. Im Abgang folgt dann eine schöne Süße, aber auch hier immer wieder leicht würzige Anklänge. Im direkten Vergleich zum PX Cask kommt das Oloroso Fass etwas weniger süß, dafür aber mit mehr trockenen, dunklen Früchten und einer spannenden Würze daher.

Cotswolds 2015/2019 Oloroso Single Cask

Germany Exclusive



4,5 Jahre

Dest. 12.04.2015

Abgef. 01/2020

Gereift im Oloroso Sherry Butt

630 Flaschen

61,5 % Vol. Fassstärke

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neuheit aus Tasmanien: Hellyers Road 15 Jahre

Henry Hellyer – Landvermesser der Van Diemen’s Land Company – war einer der ersten europäischen Entdecker, die sich 1825 in die raue Wildnis nord-west Tasmaniens aufgemacht haben. Knapp 200 Jahre später führt die Straße die nach ihm benannt wurde zur Hellyers Road Distillery.



Hergestellt aus Premium Qualitätsgetreide, vermählt mit einem der klarsten Trinkwasser der Welt, 2 1/2 fach destilliert und gereift in individuell ausgewählten „Char-Fired“ American Oak Casks – bei der Herstellung des Hellyers Road Whiskys werden keine Kompromisse in Sachen Qualität gemacht!



Frisch eingetroffen aus Tasmanien ist eine 15-jährige Abfüllung. Frisch duftend nach Vanille und Zitrusfrüchten, angenehm weich auf der Zunge – eine Spiegelung der Reifezeit in den ausgezeichneten American Oak Fässern. Auf Färbung und Kühlfiltration wird bei Hellyers Road verzichtet, um einen unverfälschten Genuss des Tasmanischen Whiskys zu garantieren.

Hellyers Road 15 Jahre



15 Jahre

Gereift in American Oak Barrels

46,2 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert