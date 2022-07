Neu bei Kirsch Import: Lochlea Our Barley und ein „mystery” & ein Blended Malt der Thompson Bros.

Neben Lochlea Our Barley, der ersten regulären Abfüllung aus der Lochlea Distillery, stellt Kirsch Import in den wöchentlichen Neuigkeiten noch zwei Bottlings der Thompson Bros. vor. Der „mystery malt“ kommt aus einer nicht näher benannten Speyside Distillery und mit mit einem respektablen Alter von 31 Jahren daher, und wurde exklusiv für Deutschland abgefüllt. Dazu gesellt sich ein achtjähriger Blended Malt Scotch Whisky mit dem Namen SRV5.

Dauerhaftes Vergnügen: Lochlea startet mit Our Barley in die Core Range

Mit Lochlea ist die schottische Brennereilandschaft jüngst um eine unabhängige, familiengeführte Farm Distillery gewachsen. Für den unverkennbaren Stil ihres Single Malts ist nicht nur der ehemalige Laphroaig Distillery Manager und jetzige Lochlea Production Director und Master Blender, John Campbell, verantwortlich. Als eine von nur vier Brennereien Schottlands verwendet Lochlea ausschließlich Gerste aus eigenem Anbau, destilliert und reift ihren Whisky vor Ort. Vom Feld bis in die Flasche ist der Lochlea Single Malt so rückverfolgbar – ganz nach dem Motto der Brennerei, „Dare to be honest“.

Jetzt ist das dauerhaft verfügbare Core Release der Farm-Brenner da. Lochlea Our Barley ist das Ergebnis der von John Campbell perfektionierten Fass-Rezeptur und eines Blind Tastings mit dem Brennerei-Team. Der Single Malt Scotch Whisky aus den Lowlands reift in einer ausgefeilten Kombination aus First Fill Bourbon Barrels, Oloroso Sherry Butts und STR Barriques, also „scraped“ oder „shaved“, „toasted“ und „recharred“ Weinfässern. Bei idealer Trinkstärke von 46% vol. führt der Whisky von Birnensirup und Fruchtbonbons in der Nase über frische Früchte und Getreidenoten am Gaumen hin zu Macadamianüssen und Orangen-Bienenwachs.

Lochlea – Our Barley

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Oloroso Sherry Butts, STR Barriques

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Kräftiges Aroma von Birnensirup und Fruchtbonbons, gefolgt von Anklängen pikanter Marmelade und Zimt.

Gaumen: Für Lochlea typische Noten von frischen Früchten und Getreide mit üppigem hellen Sirup.

Nachklang: Macadamianüsse, Cream Soda mit Vanillenoten und eine wunderbar anhaltende Note von Orangen-Bienenwachs.

Ein exklusiver „mystery” & ein Blended Malt: Bis zu 31 Jahre alte Gaumenfreuden der Thompson Bros.

Beim Anblick des Portfolios der Thompson Bros. denkt man nicht an einen Ort von der Größe einer Garage. Die winzige, private Feuerwache des Dornoch Castle ist dennoch das Zuhause der Marke. Und ihrer Mikrodestillerie. Phil und Simon Thompson sowie drei Mitarbeiter*innen stehen hinter dem unabhängigen Abfüller sowie der 2016 gegründeten Dornoch Distillery. Ihre Leidenschaft für Whisky entwickelten die Brüder im elterlichen Hotelbetrieb im Dornoch Castle. Hier etablierten sie eine weit über die Highlands hinaus bekannte Whiskybar und verknüpften ihren Namen mit handverlesenen Premium-Bottlings.

Dazu zählt auch eine neue Exklusivabfüllung für die Kunden von Kirsch Import. Der auf 147 Flaschen limitierte Single Malt Scotch ist ein „mystery malt“. Seit dem 21. August 1990 ruhte A Speyside Distillery 31 y.o. in einem Refill Barrel und bringt es trotz stolzen Alters noch auf 49,6% vol. Cask Strength.

Ihr Händchen für Blends belegen die Brüder dagegen mit SRV5. Der Blended Malt Scotch Whisky ist nach seinem Vatting-Fass benannt. Mindestens 8 Jahre alte Single Malts aus den nördlichen Highlands, der Insel Islay sowie der Speyside verbinden sich in dem 1.200 Liter-Fass aus europäischer Eiche. Nach der Abfüllung verbleiben stets ca. 400 Liter im Fass, die als „Starter“ für das nächste Batch dienen. Das Ergebnis ist ein zugänglicher und vielseitiger Blended Malt, der hell und frisch ist und ein großartiges, leicht wachsartiges Mundgefühl sowie eine sanfte rauchige Balance aufweist.

A Speyside Distillery 31 y.o.

Thompson Bros. Single Malt Scotch Whisky

Exclusive to Germany

31 Jahre

Dest. 1990

Abgef. 04/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Barrel

147 Flaschen

49,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

SRV5 8 y.o.

Thompson Bros. Blended Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Eichenfässer, European Oak Cask (Solera vatting cask)

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert