Mittwoch, 05. August 2020, 10:04:19
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Neu: Loch Lomond European Tour Collection – fünf Single Casks im Webshop der Highland-Brennerei

Von ungetorft bis stark rauchig ist hier alles dabei

Fans von Loch Lomond oder des Golfsports werden mit neuem Whisky beliefert – allerdings nur über den Webshop der Brennerei: Man hat dort, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Tour fünf Einzelfassabfüllungen aufgelegt, die den UK Swing der Tour feiern sollen.

Die einzelnen Abfüllungen kosten jeweils 90 Pfund (plus Porto und Verpackung), das gesamte Set wird zu einem Preis von 399 Pfund abgegeben.

Hier die fünf Einzelfassabfüllungen der Loch Lomond European Tour Collection im Überblick:

LOCH LOMOND EUROPEAN TOUR THE BETFRED BRITISH MASTERS 70CL

SINGLE MALT WHISKY – UNPEATED

BOTTLED EXCLUSIVELY FOR THE BETFRED BRITISH MASTERS CLOSE HOUSE CASK FINISH – 12-18 MONTHS 1ST FILL LIMOUSIN OAK ABV 55.1%. BOTTLE NO. 389.

LOCH LOMOND EUROPEAN TOUR THE ENGLISH CHAMPIONSHIP 70CL

SINGLE MALT WHISKY – UNPEATED

BOTTLED EXCLUSIVELY FOR THE ENGLISH CHAMPIONSHIP HANBURY MANOR CASK FINISH – 12 – 18 MONTHS 1ST FILL RUM BARREL ABV 55.2%. BOTTLE NO. 273.

LOCH LOMOND EUROPEAN TOUR THE HERO OPEN 70CL

SINGLE MALT WHISKY – UNPEATED

BOTTLED EXCLUSIVELY FOR THE HERO OPEN FOREST OF ARDEN CASK FINISH – 12-18 MONTHS 1ST FILL SAUTERNES ABV 54.7%. BOTTLE NO. 302.

LOCH LOMOND EUROPEAN TOUR UK CHAMPIONSHIP 70CL

SINGLE MALT WHISKY – HEAVY PEATED
BOTTLED EXCLUSIVELY FOR THE UK CHAMPIONSHIP THE BELFRY CASK FINISH – 12 – 18 MONTHS 1ST FILL TAWNY PORT ABV 53.4%. BOTTLE NO. 312.

LOCH LOMOND EUROPEAN TOUR WALES OPEN & CELTIC CLASSIC 70CL

SINGLE MALT WHISKY – HEAVY PEATED

BOTTLED EXCLUSIVELY FOR WALES OPEN & CELTIC CLASSIC CELTIC MANOR CASK FINISH – 12 – 18 MONTHS 1ST FILL OLOROSO BUTT ABV 52.3%. BOTTLE NO. 473.

Erhältlich sind alle Flaschen und das Gesamtset hier.

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