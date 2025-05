Neu: TILO’S PROOF Small Batch #4:  Raritäten im Fass, Hochgenuss im Glas

Zweiter Tag des Monats, zweite neue Abfüllung von Tilo Schnabel aka The Caskhound – diesmal in seiner Serie TILO’S PROOF Small Batch #4. Es handelt sich dabei um einen Speysider aus Glenlossie, der ein eher seltenes Finish in zwei Quarter Casks erhielt, die zuvor mit Fino Sherry belegt waren.

Auch hier alle Details in der Presseaussendung:

TILO’S PROOF Small Batch #4: Raritäten im Fass, Hochgenuss im Glas

Pünktlich zum Beginn des Wonnemonats bringt TILO’S PROOF sein Small Batch No. 4 an den Start: einen 10-jährigen GLENLOSSIE, nachgereift in besonderen Fino Sherry Quarter Casks. Mit viel Herzblut ausgewählt von THE CASKHOUND-Macher Tilo Schnabel, liefert dieser Speyside Single Malt genau die frische Energie, die perfekt zum Frühling passt. GLENLOSSIE als unabhängige Abfüllung und dazu ein seltenes Fino-Finish – das hat man nicht alle Tage im Glas! Das Ergebnis: ein wunderbar leichter, eleganter Whisky, der die ersten Sonnenstrahlen förmlich auf der Zunge tanzen lässt.

TILO’S PROOF: Das sind ausgewählte Small Batch Whiskys, die in erstbefüllten Quarter Casks, Octaves oder Firkins ihr unverwechselbares Finish bekommen. Mit ihren um die 51 % liefern diese Single Malts ordentlich Aroma ab – kraftvoll, aber immer noch entspannt zu genießen. Ganz unserem Motto entsprechend: „Great Taste @ Fair Prices“ – ehrliche Tropfen mit Charakter, Ecken und Kanten. Ohne Schnickschnack, ohne Luxuspreise. Einfach guter Trinkwhisky!

Selten, frisch, faszinierend: GLENLOSSIE trifft Fino Sherry

Unser GLENLOSSIE kombiniert klassische Ex-Bourbon-Reifung mit einer sechsmonatigen Veredelung in zwei First Fill Fino Sherry Quarter Casks. Solche Finishes sind tatsächlich eher selten anzutreffen – der trockene, nussige Charakter des Fino Sherry ergänzt den öligen, grasig-fruchtigen Stil des Speyside Malts aber perfekt und verleiht ihm eine elegante, würzige Tiefe. Durch die kleineren Fassgrößen intensivierte sich der Austausch zwischen Destillat und Holz spürbar. Das Ergebnis: ein charaktervoller Speyside Malt, der mit viel floraler Eleganz, zarter Honigsüße, reifer Fruchtigkeit, würziger Tiefe und weicher Vanille sowie einem Hauch Meersalz begeistert – kraftvoll, vielschichtig und voller Energie, dabei stets wunderbar ausgewogen.

TILOS’S PROOF – Batch #4: Glenlossie

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2015/2025) • 50,5 % ABV Batch Strength

Finished for 6 months in two 1st Fill Fino Sherry Quarter Casks

Auflage 268 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Nose: Gleich beim ersten Schnuppern fühlt es sich an, als würde man mitten durch eine blühende Wiese in der Speyside fahren – die Sonne auf der Haut, überall sanfte Blütenaromen. Dazu kommt eine schöne Honigsüße, ein Klecks Quittengelee und ganz leise eine Spur gezuckerter Erdbeeren. Im Hintergrund schwingen leichte mineralische Noten mit, ein bisschen wie feuchter Kieselstein. Am Ende finden sich noch Erdnussplätzchen, eine Prise Süßholz und eine Handvoll Gewürze.

Palate: Im Mund erstmal kühl, weich und ein bisschen ölig. Dann geht’s los: ein würziger Spice-&-Chili-Mix kickt an, ohne zu übertreiben, begleitet von saftigen, reifen Mirabellen. Dazwischen taucht Knuspermüsli mit Schokostreuseln auf, süßer Honig und irgendwo versteckt sich ein cremiger Vanilleplunder. Kurz vorm Finale schiebt sich feine Eichenwürze ins Spiel, dazu weinige Aromen und ein kleines bisschen Salz auf der Lippe.

Finish: Ziemlich lang und trocken – Kakaopulver, warme Holzaromen, ein paar sanfte Fruchtnoten und eine feine Würze, die noch eine ganze Weile nachklingt.

Der GLENLOSSIE ist – wie alle TILO’S PROOF-Abfüllungen – in Batch Strength, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung erhältlich. Ab Donnerstag, den 1. Mai 2025, finden Sie den Speyside Malt in unserem Shop sowie bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.