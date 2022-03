Neu von Kirsch Import: Lochlea Sowing, Hellyers Road Single Cask und Neues von Signatory Vintage

Das war heute zu erwarten! In dieser Woche stellt Kirsch Import das erste Bottling der jährlichen Serie von limitierten saisonalen Abfüllungen aus der Lochlea Distillery: Lochlea Sowing Edition First Crop.

Dazu kommt in dieser Woche noch aus Tasmanien von der Brennerei Hellyers Road ein Single Cask, exclusively bottled for The Nectar & Kirsch Import. Und auch noch in dieser Woche haben wir Signatory Vintage mit fünf neuen und spannenden Abfüllungen.

Lochlea sät guten Geschmack: Mit der Sowing Edition keimen die Seasonal Releases auf

Mit Lochlea ist die schottische Brennereilandschaft jüngst um eine unabhängige, familiengeführte Farm Distillery gewachsen. Für den unverkennbaren Stil ihres Single Malts ist nicht nur der ehemalige Laphroaig Distillery Manager und jetzige Lochlea Production Director und Master Blender, John Campbell, verantwortlich. Als eine von nur zwei Brennereien Schottlands verwendet Lochlea ausschließlich Gerste aus eigenem Anbau, destilliert und reift ihren Whisky vor Ort. Der Standard Single Malt wird für Sommer erwartet. Bis dahin verkürzt die Lowland Distillery die Wartezeit mit ihrem ersten Seasonal Release.

Die Lochlea Sowing Edition First Crop leitet eine jährliche Serie von limitierten saisonalen Abfüllungen ein. Jede von ihnen wird Lochlea Single Malt in einem anderen Licht zeigen und widerspiegeln, was auf dem Hof im Wechsel der Jahreszeiten geschieht. Im Frühling etwa erwacht alles zum Leben und die Saat für die diesjährige Gerste wird ausgesät. Eine lebhafte, kraftvolle Zeit, die die Sowing Edition geschmacklich auf den Punkt bringt. Für das von grünen Äpfeln, Birnen und Himbeeren, warmem Shortbread und frischen, floralen Noten geprägte Profil reift der Single Malt zu 100% in First Fill Bourbon Barrels.

Lochlea Sowing Edition First Crop

Single Malt Scotch Whisky

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Grüne Apfelschalen, Pear-Drop-Bonbons, Getreide, Custard-Creams-Kekse.

Gaumen: Vanillesüße, Gartenfrüchte, Haselnüsse.

Nachklang: Fruchtig mit abschließender Süße und anhaltender Viskosität.

„Love, love, love“:

Malziges Single Cask von Hellyers Road aus Tasmanien

1999 gegründet, gehört Hellyers Road zu den ersten Destillerien nach rund 150 Jahren prohibitionsbedingten Stillstands in Tasmanien – und zum Kreis jener, die das Epizentrum der australischen Whiskyherstellung bilden. Der Single Malt der Brennerei baut auf Gerstenmalz aus Tasmaniens ältester Brauerei. Ein langer Fermentationsprozess (gut 65 Stunden) legt den Grundstein für die typischen hellen Frucht- und Zitrusnoten der Hellyers Road Whiskys. Behutsam und mit 72 Stunden sehr langsam destillieren die Tasmanier 2,5-fach in zwei großen Pot Stills aus Edelstahl und Kupfer, lassen ihren Rohbrand mindestens 7 Jahre lang reifen und kreieren so echte Whisky-Vielfalt.

Ihre abwechslungsreiche Range ergänzen Abfüllungen der Master Series – wie der Hellyers Road 18 y.o. Der Tasmania Single Malt Whisky ist eine auf insgesamt 197 Flaschen limitierte Exklusivabfüllung für The Nectar und Kirsch Import aus dem First Fill Bourbon Cask. In sattem, dunklem Kupferton verströmt er verführerische Aromen von Malz und subtiler Süße, die sich am Gaumen mit Gebäcknoten, Gerstenzucker und einem Hauch Zitrone bis ins lange, malzige Finish hinein fortsetzen. „Love, love, love many Hellyers Road including this one“, fasst Serge Valentin von whiskyfun.com zusammen – und schenkt dem Single Cask 90 Punkte.

Hellyers Road Original American Oak 18 y.o.

Tasmania Single Malt Whisky

Exclusively bottled for The Nectar & Kirsch Import

18 Jahre

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels (American Oak)

Fassnr. 2269.03

197 Flaschen

56,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Spuren von Malz mit subtiler Süße.

Gaumen: Vielschichtige Noten von sanften Butter-Menthol-Lutschpastillen und der Süße von Gerstenzucker, dazu frisch gebackenes Teegebäck und Anklänge von Zitrone.

Nachklang: Anhaltend mit zartem Vanille-Malz.

Maritim-fruchtige Signatory-Vielfalt: Neues von einem der erfolgreichsten unabhängigen Abfüller

Erst 1988 gründete Andrew Symington die Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. Dennoch sind die exklusiven Abfüllungen eines der erfolgreichsten unabhängigen „Bottlers“ Schottlands nicht mehr aus den Regalen von Whiskyfans wegzudenken. Die limitierten Abfüllungen aus wenigen Fässern kommen in Reihen auf den Markt – wie etwa der Signatory Un-Chillfiltered Range. Jetzt steht Nachschub für die beliebten Single Malts in idealer Trinkstärke bereit.

Mit dabei ist der vor neun Jahren in der Hafenstadt Port Askaig destillierte Caol Ila 2012/2022. Maritim geht es weiter mit dem Unnamed Orkney 2009/2022, der für sich behält, aus welcher der beiden Insel-Brennereien er stammt. Um einen „Mystery Malt“ handelt es sich ebenfalls bei dem 12 Jahre alten Unnamed Speyside 2009/2021 aus Refill Butts, während der Ursprungsort des eher seltenen Linkwood 2009/2022 genau zu lokalisieren ist.

Caol Ila 2012/2022 Un-Chillfiltered

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 28/06/2012

Abgef. 03/02/2022

Fassnr. 319465 & 319470

Fasstyp: Hogsheads

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Unnamed Orkney 2009/2022 Un-Chillfiltered

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 31/03/2009

Abgef. 04/02/2022

Fassnr. DRU 17/A67 #3+4

Fasstyp: Hogsheads

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Unnamed Speyside 2009/2021 Un-Chillfiltered

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 23/02/2009

Abgef. 29/11/2021

Fassnr. DRU 17/A197 #6

Fasstyp: Refill Butts

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2009/2022 Un-Chillfiltered

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 17/04/2009

Abgef. 03/02/2022

Fassnr. 33997 & 33998

Fasstyp: Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mannochmore 2008/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 17/09/2008

Abgef. 07/02/2022

Fassnr. 12252 & 12259

Fasstyp: Hogsheads

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert