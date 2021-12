Neu von Kirsch Import: Storm-Kelpie, Ballechin Sherry Cask, TBWC Elsburn

Auch zwischen den Feiertagen brennt bei den emsigen Leuten von Kirsch Import im Büro ein Licht, und so können wir Ihnen hier noch einige Neuigkeiten vorstellen, die wohl schon rund um Neujahr bei Ihrem Fachhändler auftauchen werden. Von Signatory Vintage gibt es in Zusammenarbeit einen Storm-Kelpie für die Umweltorganisation Sea Shepherd, von Ballechin einen Ballechin Straight from the Sherry Cask, und weiters einen ElsBurn 3 y.o. – Wine Cask Series von That Boutique-y Whisky Company.

Aber alles schön der Reihe nach und alles im Detail:

Der waghalsigste Whisky der Welt: Storm-Kelpie von Signatory Vintage & Kirsch Import für Sea Shepherd

Zwischen den schottischen Inseln Jura und Scarba liegt der Golf von Corryvreckan. Setzt die Flut ein, entsteht hier der drittgrößte Meeresstrudel der Welt. Kilometerweit kann man sein Rauschen hören – und sehen. Bei Westwind türmen sich bis zu neun Meter hohe Wellen auf. Jahrhundertelang wurde die Meerenge von Seefahrern gemieden, von der Royal Navy ist sie als „extremely dangerous“ eingestuft. Eine Handvoll mutiger Neuseeländer und ihre britischen Freunde hat all das nicht von ihrem Vorhaben abgeschreckt: den Corryvreckan schwimmend zu durchqueren – mit Bunnahabhain Staoisha Single Malt an Beinen und Schwimmbojen befestigt.

Maritimer als jeder andere Islay Whisky ist die Abfüllung auf der Reise durch den Malstrom geworden, der auf dem Höhepunkt der Flut für ca. 45 Minuten ruht. Und sie rückt eine weitere Gruppe gefährdeter Schwimmer in den Fokus der Öffentlichkeit: Neuseelands stark vom Aussterben bedrohte Maui-Delfine. Als Sponsor der wahrscheinlich waghalsigsten Whiskyproduktion der Welt, spendet Kirsch Import 10 Prozent der Erlöse aus dem Verkauf von Storm-Kelpie an Sea Shepherd und unterstützt so deren Arbeit für die weltweit kleinsten Delfine.



Storm-Kelpie ist den von Seefahrern gefürchteten Kreaturen aus der schottischen Mythologie gewidmet. Alle Drams, die den Strudel überlebt haben, vermählte Signatory Vintage zu dem stark rauchigen Single Malt mit 46% vol. Insgesamt 3.360 Flaschen sind von dem mutigen Tropfen mit dramatisch designtem Etikett verfügbar.

Bunnahabhain Staoisha 2014/2021 – Storm-Kelpie Sea Shepherd

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest. 20/10/2014

Abgef. 2021

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

3.360 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Träumchen für Torffreunde von „Scotland’s Little Gem“: Ballechin Straight from the Sherry Cask

Was ergeben Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil und Reifezeit in ganz unterschiedlichen Fassarten? Vielfalt, Tiefe und vieldimensionalen Rauchgenuss. Dafür steht die Marke Ballechin aus „Scotland’s Little Gem“, der Edradour Distillery. In großen Teilen noch wie zu Gründungszeiten der legendären Lieblingsbrennerei vieler Whiskyfans gefertigt, sind die Highland Single Malts von Ballechin das Torfigste, was Edradour zu bieten hat.



Für eine Single-Cask-Abfüllung gönnte das Team um Andrew Symington dem „Heavily Peated“ Whisky eine Sonderbehandlung. Ballechin Straight from the Cask 12 y.o. durfte seine gesamte Reifezeit in einem Oloroso Sherry Cask verbringen. Nach mehr als einer Dekade im andalusischen Eichenfass gehen so üppige, dunkle Noten und schwerer Rauch eine köstliche Liaison ein. 951 der 0,5-Literflaschen stehen bereit, um die Träume von Torffreunden wahr werden zu lassen.

Ballechin Straight from the Cask 12 y.o. – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 23/10/2009

Abgef. 25/10/2021

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask

Fassnr.: 346

951 Flaschen

58,4% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Wein’s so schön ist: That Boutique-y kommt auf den Wine-Cask-Geschmack

Alle haben mindestens ein Rotwein-, Starkwein- oder Süßweinfass von innen gesehen: die Whiskys der brandneuen Wine Cask Series von That Boutique-y Whisky Company. Für ihre 10-teilige Reihe arbeiten die unabhängigen Abfüller mit Destillerien aus der ganzen Welt zusammen. So sind erstmals auch Whiskys aus Kanada und Italien dabei. Ungeachtet der Herkunft kamen für jedes Limited Release in der Reifung Weinfässer zum Einsatz, zum Beispiel Sauternes, Pinot Noir, Marsala und Oloroso-Sherry.



Neben Frankreichs erster Whiskybrennerei Armorik oder den Brenner-Pionieren von Puni und Teerenpeli gehört die Hercynian Distilling Co. zum Kreis der Auserwählten für die weinselige Serie. That Boutique-y Whisky Company sicherte sich für seinen ElsBurn 3 y.o. eines der auch im Ausland stark gefragten Marsala Casks der Harzer Brenner. Der italienische Dessertwein verleiht dem milden Hercynian Single Malt eine Fülle von tiefen, fruchtigen und nussigen Aromen. Grafikerin Emily Chappell verewigte auf dem Etikett den Zorger Haselwurm aus einer lokalen Legende vor der Destillerie, in der es sich Head of Distilling Anna Katharina Buchholz und Office- & Shop-Managerin Martina Röhrer gemütlich machen.

ElsBurn 3 y.o. – Wine Cask Series

That Boutique-y Whisky Company

3 Jahre

Fasstyp: Marsala Cask

433 Flaschen

48,8% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Satte dunkle Schokolade, Schwarzkirschen, süßer Pfeifentabak und Walnussöl. Dazu ein Hauch von rauchigem, verkohltem Holz.



Gaumen: Wunderbar ausgewogen. Vollmundig und sämig, mit mehr Schwarzkirsche, saftigen Datteln und feinherber dunkler Schokolade.