Serge verkostet: Nc’Nean, Ailsa Bay und Ardnamurchan – drei Junge aus dem Westen

Nach den Weihnachtsfeiertagen, die auf Whiskyfun den „Malternatives“, also Spirituosen abseits von Whisky, gewidmet waren, geht es nun wieder weiter mit Verkostungen rund um Scotch. Heute beschäftigt sich Serge Valentin mit drei jungen Brennereien im Westen Schottlands. Zwei davon, nämlich Nc’nean und Ardnamurchan, liegen in den Highlands, Ailsa Bay ist eine Lowland-Destillerie, die im Besitz von William Grant & Sons steht und am Gelände der Grain-Distillery Girvan liegt.

Die Nase vorne hat diesmal Ardnamurchan, was die Punktewertung anbelangt. Hier die drei Whiskys der Verkostung in der tabellarischen Übersicht:

Abfüllung Punkte

Nc’Nean 2018/2021 ‚Batch No.7‘ (46%, OB, 5,040 bottles) 80 Ailsa Bay ‚1.2‘ (48.9%, OB, 9,800 bottles, 2018) 77 Ardnamurchan AD/10.21:06 (46.8%, OB, 2021) 87

Fürs Titelbild haben wir den „Sieger“ der Verkostung ausgesucht…