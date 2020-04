Neu: Wolfburn Limited Release zum Vatertag

Auch wenn der sogenannte Vatertag in den einzelnen Ländern an verschiedenen Tagen begangen wird – er steht uns noch bevor. Einen zu diesem Tag passenden Begleiter präsentiert die Highland Brennerei Wolfburn. Ihre limitierte Abfüllung zum Fathers Day reifte in Oloroso Sherry Hogsheads und kam mit 51,3 % Vol. in die Flaschen. Es stehen insgesamt 720 Flaschen zur Verfügung, die online für £ 64.00 (plus Versandkosten) auf der Wolfburn-Website bestellt werden können.

Distillery Manager Iain Kerr beschreibt diesen Whisky als einen „wunderbar weichen, vollen und angenehmen Dram“. Die offiziellen Tasting Notes versprecheneine schöne Mischung aus Sherry-Aromen, mit einem Hauch von goldenem Sirup und Karamell in der Nase. Am Gaumen trifft Butterscotchauf Heidehonig mit einer Spur von Datteln und Rosinen. Die Vatertagsabfüllung von Wolsburn sei insgesamt ein wahrhaft üppiger Dram.