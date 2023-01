Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie insgesamt drei Einzelfassabfüllungen von Paul John – Weltklasse-Whisky aus Indien!

Unsere Gewinnspiel-Saison 2023 starten wir dank unseres Partners Bremer Spirituosen Contor gleich mit drei ganz besonderen und exklusiven Whiskys: Drei Einzelfassabfüllungen aus der Paul John Distillery in Goa, Indien. Paul John gehört zu den Pionieren des indischen Whiskys und genießt weltweit mit seinen unter der kompetenten Leitung von Master Distiller Michael d’Souza destillierten und gereiften Abfüllungen höchstes Ansehen. Drei unserer deutschen Leser können die hervorragenden Whiskys jetzt gewinnen – wir wünschen viel Glück!

Achtung! Das Gewinnspiel läuft nur noch bis Sonntag – also machen Sie JETZT mit!

Wie Sie mitmachen können? Zum Beantworten unserer Gewinnfrage lesen Sie einfach unseren Artikel – dann fällt sie ganz leicht.

Paul John Distillery – schottische Destillation und indisches Klima

Paul John, Gründer von John Distilleries Ltd, vertreibt seit 2012 sein gleichnamiges Sortiment an intensiv-komplexen, ungetorften wie auch leicht getorften Premium Single Malts, in Deutschland exklusiv über das Bremer Spirituosen Contor. Die ausdrucksstarke Range an ungetorften und leicht getorften Single Malts verbindet auf perfekte Weise die Vorzüge der intensiven Reifung im heißen Klima Indiens mit der Eleganz der streng nach schottischem Vorbild durchgeführten traditionellen Destillation in kleinen Kupferbrennblasen.

Die aus dem indischen Urlaubsparadies Goa stammenden Great Indian Single Malts sind unter Kennern schon längst kein Geheimtipp mehr. Fragt man Michael d’Souza, Master Distiller von Paul John Whisky, zu den Geheimnissen von Paul John, so bekommt man nur ein einziges Lösungswort: Indien.

Der Stil der Paul John Great Indian Single Malt ist wie das Land und die indische Kultur – bunt, dynamisch, lebendig und überaus vielfältig. Die Whiskys haben einen robusten und dennoch sehr eleganten Grundcharakter mit tropischen Fruchtaromen, Gewürzen und opulenten Noten von Honig, Vanille oder Schokolade. Diese werden durch die Klimaverhältnisse und den hohen Angels Share noch intensiviert, denn in Indien reift ein Whisky fast viermal schneller als z.B. in Schottland.



Mit ober- und unterirdischen Warehouses schafft die Brennerei unterschiedliche Reifebedingungen und fördert so die Entwicklung einer großen Vielfalt an Aromen. Paul John verzichtet selbstverständlich auf Kältefiltration sowie die Zugabe von Aroma- und Farbstoffen. Bei der Auswahl der Fässer setzt das Unternehmen auf beste amerikanische Weißeiche, der Torf kommt hauptsächlich von der schottischen Insel Islay, aber die Gerste stammt zu 100% aus Indien. Die vielen Auszeichnungen machen das Brennerei-Team sehr stolz und sind eine wunderbare Bestätigung für ihr Streben nach handwerklicher Perfektion und der Herstellung von ausdrucksstarken indischen Single Malts auf Weltspitzenniveau.

Der indische Whiskyproduzent John Distilleries aus Goa und der deutsche Generalimporteur Bremer Spirituosen Contor freuen sich, für das erste Gewinnspiel des Jahres auf Whiskyexperts drei exklusive Einzelfässer vom Paul John Indian Single Malt präsentieren zu können – Raritäten in kleiner Auflage. Insgesamt gab es zum Marktstart nur 204 Flaschen vom Paul John Single Cask – Unpeated Cask #6929, 324 Flaschen vom Paul John Single Cask – Oloroso Peated Cask #12885 und 162 Flaschen vom Paul John Single Cask – Peated Cask #6337 erhältlich. Die drei Fässer wurden in natürlicher Fassstärke, nicht gefärbt und ohne Kältefiltrierung abgefüllt.

Paul John Single Cask – Unpeated Cask #6929, limitiert auf 204 Flaschen 58,50% Alc./Vol.

Paul John Single Cask #6929 reifte für 4,5 Jahre in einem Ex-Bourbon Fass und wurde in Fassstärke mit 58,50% Alc./Vol. abgefüllt. Der Whisky besticht mit duftender Aprikose, saftigem Pfirsich und intensiven Aromen von cremiger Vanille.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Bernstein

Nase: Aprikose und Pfirsich begleitet von Karamellpudding und Orangenblütenhonig

Gaumen: Fruchtige Aromen erfreuen den Gaumen mit einer weichen, cremigen Vanille

Abklang: Delikat, süß und überraschend malzig

Paul John Single Cask – Peated Cask #6337, limitiert auf 162 Flaschen 57,50% Alc./Vol.

Paul John Single Cask #6337 ist ein Muss für die Liebhaber rauchiger Whiskys, denn stark getorftes Malz bildet die Grundlage für diesen komplexen Whisky mit 57,50% Alc./Vol. Nach einer 6,5-jährigen Reifung in einem Ex-Bourbon Fass entstand ein vielschichtiger Malt, der mit einer warmen Rauchigkeit echte Lagerfeuer-Atmosphäre entstehen lässt.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Bernstein

Nase: Honigartige Aromen mit leichtem Torf und malzigen Zitrusnoten

Gaumen: Köstlich tropische Früchte und süßes Malz

Abklang: Lang, cremig und rauchig

Paul John Single Cask – Oloroso Peated #12885, limitiert auf 324 Flaschen 57,10% Alc./Vol.

Paul John Single Cask #12885 vereint süß-würzige Sherrynoten mit einem kräftig rauchigen Charakter. Der Whisky reifte 4 Jahre in einem Ex-Bourbon Fass, ehe er für weitere 2,5 Jahre in einem Oloroso Sherry Fass seinen Feinschliff bekam. Mit einer Fassstärke von 57,10% Alc./Vol überzeugt der rauchig-süße Whisky mit duftenden Noten von Manuka-Honig und köstlich-cremigem Salzkaramell.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Tiefes Gold

Nase: Reichhaltige Aromen von Manuka-Honig mit gesalzenem Karamell-Toffee, Torf und einem Hauch von Pflaumenkuchen

Gaumen: Köstlich cremige Geschmacksnoten, die durch süßes, rauchiges Malz verstärkt werden

Abklang: Lang, rauchig und mit einem Hauch Schokolade

Und so gewinnen Sie jetzt eine der drei Einzelfassabfüllungen von Paul John – Weltklasse-Whisky aus Indien:

Gewinnfrage: In welcher indischen Urlaubsregion findet man die Paul John Distillery?

a. Rajasthan

b. Goa

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net– und zwar mit dem Betreff „Paul John“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 29. Januar 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 30. Januar 2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Bremer Spirituosen Contor versendet.

Achtung: Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Paul John“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 29. Januar 2023, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 30. Januar 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und dem Bremer Spirituosen Contor sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird vom Bremer Spirituosen Contor versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team