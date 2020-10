Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie eine von drei Flaschen BenRiach The Original Ten!

Gleich drei glückliche Gewinner wird es bei unserem neuesten Gewinnspiel geben – denn wir verlosen diesmal drei Flaschen des neuen BenRiach The Original Ten, die neue Standardabfüllung aus der Speyside-Brennerei Benriach, komponiert von Master Distiller Rachel Barrie, die damit Tradition und Innovation perfekt verbindet.

Machen Sie jetzt mit – das Gewinnspiel läuft nur mehr diese Woche!

Bevor wir Ihnen sagen, wie Sie den neuen BenRiach The Original Ten gewinnen können, möchten wir Ihnen diesen genauer vorstellen – damit schon einmal die Vorfreude auf den Whisky wachsen kann.

BenRiach The Original Ten – ein Klassiker kehrt wieder

BENRIACH ist für seine langjährige Tradition der Destillation von klassisch ungetorftem, getorftem und dreifach destilliertem Whisky sowie einen umfangreichen Fassbestand, der aus der ganzen Welt bezogen wird, bekannt. Das von Master Blenderin Dr. Rachel Barrie neu gestaltete Portfolio zeigt die Vielfalt und Vielseitigkeit des fruchtbetonten Stils von BENRIACH und deckt das gesamte Spektrum des Whiskygeschmacks ab.

Herzstück und umsatzstärkstes Mitglied der Single Malt Markenfamilie ist BENRIACH The Original Ten. Die neue Interpretation lässt einen aromatischeren, runderen Charakter der gemälzten Gerste erkennen. Eine subtile Torfnote im Whisky lässt die charakteristischen Merkmale des schön ausbalancierten The Original Ten noch deutlicher hervortreten.

Das neue Design des Labels und der Verpackung erinnern an den allerersten Single Malt von BENRIACH, der vor über zwei Jahrzehnten im Jahr 1994 auf den Markt kam, wobei die neue Farbpalette des Portfolios von der natürlichen Umgebung von Speyside inspiriert ist.

„Das neue Sortiment verbindet perfekt Tradition und Innovation, beides für die Geschichte von BENRIACH von zentraler Bedeutung. Inspiriert durch die Abfüllung des The Original Ten von 1994 mit seiner fruchtbetonten Komplexität und seinem weichen, abgerundeten Geschmack, erinnert die neue Serie an die Anfänge von BENRIACH im Jahr 1898 und erweckt sie im 21. Jahrhundert durch die Verschmelzung von Destillationsstilen mit außergewöhnlichen Fässern wieder zum Leben”,

erläutert Dr. Rachel Barrie.

Und diesen wunderschönen Single Malt, der Whiskyfreunde durch seine Balance und angenehme Intensität begeistern kann, verlosen wir gleich für drei glückliche Gewinner!

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen BenRiach The Original Ten:

1. Beantworten Sie bitte folgende Gewinnfrage: Wie nennt sich die schottische Whiskyregion, in der die Destillerie Benriach liegt?

a) Lowside

b) Speyside

c) Westside

2. Die richtige Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „BenRiach“!

Unter allen richtigen Antworten mit dem richtigen Betreff, die uns bis 18. Oktober 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 19. Oktober 2020 bekannt. Die Gewinne werden danach durch Whiskyexperts versendet.

Pro Person ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Lösung mit dem Betreff „BenRiach“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 18. Oktober 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen/die Gewinner werden am 19. Oktober 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand des Preises erfolgt durch Whiskyexperts. Alle Adressdaten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team