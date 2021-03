PR: Benriach Cask Edition Collection fängt die gesamte Geschmacksvielfalt ein

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH als Importeur der Marke informiert uns heute über die neue Benriach Cask Edition Collection. In Deutschland erscheint die Einzelfassabfüllung aus dem Fass #3911 – ein 11-jähriger Single Malt Whisky, der in einem Pedro Ximénez Puncheon Fass reifte. Mehr Informationen dazu finden Sie in der folgenden Pressemitteilung.

Benriach Cask Edition Collection fängt die gesamte Geschmacksvielfalt ein

Die Benriach Destillerie hat heute ihre neuesten Single Cask Abfüllungen enthüllt – die Benriach Cask Edition Collection 2021. Jede der 19 Premium-Abfüllungen wurde kreiert, um die Individualität der Fasstypen der Brennerei und den daraus hervorgehenden Single Malt zu würdigen, den jedes Fass bei der Reifung unterstützt.

Jeder einzelne Whisky der neuen Kollektion wurde von Benriachs Master Blenderin Dr. Rachel Barrie überwacht und zu seinem optimalen Reifezeitpunkt ausgewählt. Sowohl getorfte als auch ungetorfte Whiskys unterstreichen den einzigartigen Einfluss des jeweiligen Fasses auf den Geschmack und erlauben es, eine andere Facette des vielschichtigen, fruchtbetonten Stils von Benriach kennenzulernen.

Von Madeira Fässern über Moscatel Hogsheads und Rumfässern bis hin zu Portwein Pipes wurden 11 verschiedene Fasstypen aus der ganzen Welt verwendet, um einen Regenbogen des Geschmacks quer durch die Kollektion zu malen. Die Aromen dieser geschmackvollen Einzelfässer aus den Jahren 1994 bis 2009 reichen von geräucherter Muskatnuss eines Madeira-Fasses bis hin zu rauchigen Pinienkernen und intensivem Lagerfeuerrauch, der im Oloroso-Sherry-Fass zu finden ist.

Die Cask Edition Collection 2021 setzt das kreative Werk Benriachs, individuelle Fässer abzufüllen, fort. Dies stellt für die Brennerei eine neue Ära dar, seit sie ihr Portfolio im letzten Jahr neu aufgelegt hat.

Dr. Rachel Barrie, Master Blenderin bei der Benriach Distillery, erläutert:

“Wenn es darum geht, mit dem Geschmack innerhalb unseres reichhaltigen Sortiments an Fasstypen bei Benriach zu experimentieren, ist es wichtig, die Individualität des Fasses und seine Hintergrundgeschichte wertzuschätzen, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Die Benriach Cask Edition Collection 2021 bietet einen Einblick in diese Reise und fängt einzigartige Momente in der Geschichte unserer Speyside-Destillerie ein.

Bei der Auseinandersetzung mit der Fassreifung auf dieser speziellen Ebene begeistern mich immer wieder die geschmacklichen Möglichkeiten von Benriach. Von Honig, Aprikose und Pflaumenkompott aus dem Sauternes-Barrique-Fass bis hin zu sanften Gerstennoten aus dem Rumfass – es ist eine wahre Freude, die Geschmacksvielfalt in diesen Cask Editionen zu genießen.“

Aus der Benriach Cask Edition Collection 2021 erscheint in Deutschland die Einzelfassabfüllung aus dem Fass #3911 – ein 11-jähriger Single Malt Whisky, der in einem Pedro Ximénez Puncheon Fass reifte.

Benriach 2009 Cask #3911

Aged: 11 years

Cask Type: Pedro Ximénez Puncheon

Appearance: Copper

Nose: Crème-caramel and fresh orange with rich malt and candied vanilla.

Palate: Mulled orange and chocolate caramel with brown sugar and chestnut cream.

ABV: 56.9%

Availability: Germany, Austria & Switzerland