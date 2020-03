PR: Distilleries of Scotland by whic.de – Neue Auflage

Der Whisky Fachhändler whic.de hat in dieser Woche eine aktualisierte Neuauflage seiner Distilleries of Scotland Karte veröffentlicht. Mehr dazu und eine Bezugsquelle finden Sie in der nachfolgenden kurzen Presseinfo:

Distilleries of Scotland by whic – Neue Auflage

Bremen, Deutschland, 27.03.2020: whic.de veröffentlichte diese Woche die Neuauflage der Distilleries of Scotland Karte.

Wie könnte man dem Alltag besser entfliehen als mit einer kleinen gedanklichen Reise in die entlegenen Gegenden Schottlands, wo das Wasser des Lebens gebrannt wird. Zahlreiche neue Whisky Brennereien haben in den vergangenen Jahren das Licht der Welt erblickt. Höchste Zeit diese in der Distilleries of Scotland Karte zu verewigen: https://whic.de/whiskykarten/

Der Qualität des schottischen Goldes entsprechend, gibt es neben der Poster-Variante die Schottlandkarte auch als hochwertiger Leinwand auf Keilrahmen gezogen. So macht die Karte im Retro-Look an der Wand im Whiskyzimmer oder Wohnzimmer noch mehr her. Aufbereitet sind hier über 130 Whisky Destillerien und das ein oder andere Detail.