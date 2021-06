PR: Kirsch Import mit GlenAllachies ältestem Standard: GlenAllachie 30 yo

In dieser Woche steht die Speyside-Destillerie GlenAllachie bei Kirsch Import ganz im Mittelpunkt. Einerseits kündigt sich eine Einzelfass-Abfüllung der Brennerei an, exclusively bottled for Kirsch Import. Der 14-jährige Single Malt reifte druchgehend in einem Pedro Ximénez Puncheon. Und anderseits präsentiert Billy Walker den ältesten Standard seiner Brennerei: GlenAllachie 30 yo.

Wie immer an dieser Stelle und auch diese Woche unverändert: Alle Infos zu diesen Abfüllungen finden Sie hier, die Preise erfahren Sie wie immer beim Händler Ihres Vertrauens.

GlenAllachies ältester Standard:

Billy Walkers 30 y. o. & ein köstliches Single Cask

Billy Walker hat sich einen Traum erfüllt: Aus den Vintage-Beständen der GlenAllachie Distillery hat die Branchenlegende eine stolze 30 Jahre alte Abfüllung kreiert. Für das optimale Zusammenspiel von Brennereicharakter und Holz wählte er eine Kombination aus 1989er und 1990er Jahrgängen, die abgesehen von einer kleinen Menge Chinquapin Virgin Oak Fässern, vor allem in ehemaligen PX und Oloroso Hogsheads sowie Puncheons reiften. Insgesamt neun Fässer wurden von Walker zum ersten Batch von The GlenAllachie 30 y. o. vermählt – der ältesten und prestigeträchtigsten Core-Range-Abfüllung der unabhängigen Speyside-Destillerie.

Abgefüllt in Cask Strength mit 48,9%, nicht kühlgefiltert und in natürlichem Mahagoniton, bietet der 30-Jährige Sherry-gereifte Raffinesse und GlenAllachie in seiner vielleicht reinsten Form: Noten von Früchtekuchen und dunkler Schokolade verschmelzen mit den typischen Noten von weichem Honig. Genießer dürfen sich auf jährlich eine neue Abfüllung freuen.

Das erste Batch ist weltweit auf 2.000 Flaschen limitiert!

GlenAllachie 30 y. o. – Batch 1

Speyside Single Malt Scotch Whisky

30 Jahre

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Hogsheads & Puncheons, Chinquapin Virgin Oak Casks

Flaschen: 2.000 (weltweit)

48,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Früchtekuchen, Rosinen und Mokka mit Honig, Zimt und Kokosnuss.

Gaumen: Schichten von dunkler Schokolade, Früchtekuchen, Rosinen, Honig und Feigen mit Sirup, Orangenschale und Muskatnuss.

Da auch wir nur ein kleines Stück vom Kuchen anbieten können, stellen wir GlenAllachies Ältestem ein exklusives Single Cask an die Seite. Der 14-jährige Single Malt für die Kunden von Kirsch Import fließt tief dunkel und mit kräftigen 61 Volumenprozenten ins Glas. Nach ausgiebiger Reife im PX Puncheon bespielt er gekonnt die gesamte GlenAllachie-Sherry-Klaviatur – mit herrlichen Noten von Rosinen über Mokka bis Honig – und lockt mit exotischer Kokosnote. 703 Flaschen stehen bereit.

Nase: Wellen von dunkler Schokolade, Sirup und Zimt mit Rosinen, Sultaninen, Kokosnuss und Orangenschale.

GlenAllachie

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Pedro Ximénez Puncheon 2006/2021

Exclusively bottled for Kirsch Import

14 Jahre

Dest.: 13/10/2021

Abgef.: 01/2021

Fasstyp: Pedro Ximénez Puncheon

Fassnr.: 6838

Flaschen: 703

61% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Gaumen: Intensive Präsenz von Sirup, dunkler Schokolade, Mokka und Honig mit Kokosnuss, Orangenschale und Zimt.