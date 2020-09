PR: Kirsch Import und Signatory Vintage präsentieren die Ledaig Cuvée Series

Vor einer Woche konnten wir die neue Ledaig Cuvée Series, die Kirsch Import gemeinsam mit Signatory Vintage auf den deutschen Markt bringt, bereits in der Übersicht vorstellen – heute haben wir die Details zu allen sechs Abfüllungen. inklusive der Tasting Notes, für Sie hier vom Importeur:

Rauchige Single Malts zu neuen Aromenprofilen kombiniert: Kirsch Import und Signatory Vintage präsentieren die Ledaig Cuvée Series

Mit Abfüllungen unter dem Namen Ledaig macht die Isle of Mull stark torfigen Islay-Whiskys Konkurrenz: Der Zweig der Tobermory Distillery steht Synonym für schwer rauchige Single Malts. Fans von Lagerfeuer-, Rauch- und Torfaromen vielfältige neue Geschmacksnuancen zu bieten, haben sich Kirsch Import und Signatory Vintage vorgenommen. Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine sechsteilige, limitierte Whisky-Reihe für den deutschen Markt, die nebst starken Rauchnoten sowie Aromen von Meersalz und Gischt die gesamte Klaviatur von Sherry-, Wein- und Fruchtnoten bespielt: die Ledaig Cuvée Series.

Single Malts zu herausragenden Cuvées zu vermählen, zählt wohl zu den größten Herausforderungen der Whisky-Welt. Fingerspitzengefühl ist gefragt, wenn es darum geht, harmonische Fässer auszuwählen. Für sein großes Talent auf diesem Gebiet weltweit bekannt ist Andrew Symington von Signatory Vintage. In Kooperation mit uns entschied sich der unabhängige Abfüller für die neuartige Cuvée Series erstmals zu einem in der Branche eher seltenen Vorgehen: der Vermählung ausschließlich mit Wein und Sherry vorbelegter Fässer.



Das sind zunächst Refill Spanish Butts, in denen die rauchigen Single Malts für ca. sechs bis zehn Jahre nach Destillation am 7. Juni 2007 oder 5. September 2011 reiften. In ausgewählten Refill Port, Bordeaux, Burgundy, Madeira oder Côtes de Provence Hogsheads aus dem über 10.000 Fässer umfassenden Holzschatz von Andrew Symington erhielten die Ledaigs ein 29- bis 34-monatiges Finish. Abschließend vereinte Signatory den Whisky mit der Hälfte des Destillats aus einem der Refill Spanish Butts, das für die gesamte Reifezeit darin verbleiben durfte.



Das geschmackliche Resultat ist so komplex wie der Prozess: schwerer Rauch und frische maritime Noten ergänzt durch intensiv fruchtige Aromen. Mit Pflaumenmus und Erdbeere, tropischer Frucht und überreifem Pfirsich, Kirschen, Rosinen und Beerenfrüchten verspricht die Ledaig Cuvée Series höchst aromatische Genusserlebnisse für anspruchsvolle Fans rauchiger Single Malts. Die acht bis zwölf Jahre alten Cuvées wurden in Fassstärke von mindestens 60,4% vol. abgefüllt und sind selbstverständlich weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Edle Cuvées in bester Signatory-Tradition, durch die Kombination verschiedener Wein- und Sherryfässer neuartig komponiert – mit den sechs rauchig-aromatischen Abfüllungen sind genüssliche Herbstabende für Rauchfans gesichert.

Ledaig 2007/2020

Signatory Vintage Cuvée #1



12 Jahre

Dest. 07/06/2007

Abgef. 11/03/2020

Fass-Typ: Refill Spanish Butts, Refill Port Hogshead Finish

566 Flaschen

0,7 Liter

60,5% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Gesetzte Sherryaromen in Verbindung mit süßem Portwein und Meersalz. Dazu starker Rauch und Honignoten im Hintergrund

Ledaig 2011/2020

Signatory Vintage Cuvée #2



8 Jahre

Dest. 05/09/2011

Abgef. 10/03/2020

Fass-Typ: Refill Spanish Butts, Refill Bordeaux Hogshead Finish

643 Flaschen

0,7 Liter

60,6% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Leicht trockene Noten von Bordeaux Rotwein und gleichzeitig starker Rauch. Am Gaumen folgen Waldbeerenmarmelade und frische Gebäckaromen.

Ledaig 2011/2020

Signatory Vintage Cuvée #3



8 Jahre

Dest. 05/09/2011

Abgef. 10/03/2020

Fass-Typ: Refill Spanish Butts, Refill Burgundy Hogshead Finish

674 Flaschen

0,7 Liter

60,8% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Zuerst stark rauchig mit Kirschen und Brombeeren. Anschließend Spuren von verschiedenen Nüssen und leichter Vanille.

Ledaig 2007/2020

Signatory Vintage Cuvée #4



12 Jahre

Dest. 07/06/2007

Abgef. 11/03/2020

Fass-Typ: Refill Spanish Butts, Refill Bordeaux Hogshead Finish

572 Flaschen

0,7 Liter

60,4% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Starker Rauch, Pflaumenmus, Rosinen und Karamell. Dazu Crème brûlée, eine leichte Seebrise und zarte Eichennoten.

Ledaig 2011/2020

Signatory Vintage Cuvée #5



8 Jahre

Dest. 05/09/2011

Abgef. 10/03/2020

Fass-Typ: Refill Spanish Butts, Refill Madeira Hogshead Finish

706 Flaschen

0,7 Liter

60,7% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Ein Mix aus Erdbeeren und tropischen, hellen Früchten. Eingebettet in starken Rauch und weißer Schokolade.

Ledaig 2011/2020

Signatory Vintage Cuvée #6



8 Jahre

Dest. 05/09/2011

Abgef. 10/03/2020

Fass-Typ: Refill Spanish Butts, Refill Côtes de Provence Hogshead Finish

672 Flaschen

0,7 Liter

60,9% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Süße Himbeeren und überreifer Pfirsich mit starkem Rauch. Anschließend geraspelte Orangenschale, Johannisbeeren und Ahornsirup.