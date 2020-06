PR: Neu bei Kirsch Import – Signatory Single Cask Seasons Spring 2020 und West Cork Irish Single Malt Whiskey

Auch heute können wir Ihnen Neues vom Importeur Kirsch Import vorstellen: Die Seasons-Spring Abfüllung von Signatory, ein Benrinnes 15 yo, und eine neue Abfüllung der West Cork Destillers.

Hier wie immer die vollständigen Infos:

Signatory Single Cask Seasons Spring 2020

Benrinnes 2005 Sherry Cask Finish

Coronabedingt ist die Seasons-Spring Abfüllung für dieses Jahr etwas spät dran, aber so ganz sommerlich ist es im Moment ja auch nicht – erinnert eher an Aprilwetter…



Das diesjährige Seasons Spring Bottling passt aber auch wunderbar in dieses ambivalente Wetter: Die Nase öffnet sich frisch mit grünen Äpfeln und doch ist eine gewisse Würze da. Es folgt eine süßlicher Duft – hier kommt das Sherryfass Finish ins Spiel – mit etwas Honig und Karamell. Ein vollmundiger, kräftiger Antritt im Mund wird von fruchtig-süßen Aromen abgelöst, dann kräftig-würzige Eiche, die sich auch im langenanhaltenden Abgang noch hält – wunderbar! Wer einen Dram für milde, verregnete Frühsommerabende sucht sollte hier zuschlagen!



Mit seinen 15 Jahren ist dieser Benrinnes auch eine der ältesten Abfüllung aus der Single Cask Seasons Serie. Abgefüllt mit 49,1 % Vol. ist diese Abfüllung limitiert auf 780 Flaschen.

Benrinnes 2005/2020 – Spring 2020

Signatory Single Cask Seasons



15 Jahre

Dest. 04/2005

Abgef. 05/2020

Sherry Butt Finish

Fassnr. 1

780 Flaschen

49,2 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

West Cork NAS Single Malt Whiskey

West Cork wurde 2003 von den drei Freunden Denis McCarthy, Ger McCarthy und John O’Connell gegründet – zwei früheren Fischern und einem Lebensmittel-Entwickler. Dazu holte sich das Trio zwei hochkarätige Berater ins Boot: Dr. Barry Walsh, der unter anderem als Master Blender für Jameson tätig war, und Frank McHardy – ehemaliger Master Distiller bei Springbank. Für seine Whiskeys verwendet das Team ausschließlich frisches Quellwasser aus dem nahegelegenen Ilen River. Das Getreide stammt aus irischem Anbau und wird noch in Handarbeit vor Ort gemälzt



Ergänzend zu den neuen Cask Finish Abfüllungen gibt es nun auch einen Single Malt Whisky, der ausschließlich in 1st Fill Bourbon Fässern reifte. Dieser Single Malt ohne Altersangabe ist mit seinen 40 % Volumen ein idealer Einsteiger in die Welt der irischen Whiskeys von West Cork.

West Cork Irish Single Malt Whiskey

Gereift in 1st Fill Bourbon Casks

40,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt