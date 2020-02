PR: Neu bei Kirsch Whisky – Ballechin 2009/2019 Sherry Cask Matured und Amrut Greedy Angels 10 y.o. – Peated Rum Finish

Zwei Neuheiten können wir von Kirsch Import vermelden – und beide neuen Whiskys kommen mit torfigem Charakter daher: Ein neuer Ballechin 2009/2019 Sherry Cask Matured ist eine Exklusivabfüllung für Kirsch Import und wurde mit 46% vol. abgefüllt. Neuheit Nummer 2 ist der Amrut Greedy Angels 10 y.o. – Peated Rum Finish, der in einem edlen Dekander verkauft wird. Beide Neuheiten sollten in den nächsten Tagen bei Ihrem Händler verfügbar sein, der Ihnen auch Auskunft über den Preis geben kann.

Hier die Angaben von Kirsch Import zu den beiden Abfüllungen, zum Amrut auch die offiziellen Tasting Notes:

Ballechin 2009/2019 Sherry Cask Matured

Die regelmäßig erscheinenden Edradour Abfüllungen der Signatory Un-Chillfiltered Collection erfreuen sich großer Beliebtheit bei Whiskygenießern hier zu Lande. Das es da noch kein Pendant mit dem rauchigen Bruder Ballechin gibt ist eigentlich verwunderlich…



Das dachten wir uns auch und haben prompt ein Fass ausgesucht, dass uns als würdiger Vertreter des rauchigen Edradours angemessen erscheint. Für die Produktion des Ballechin Whiskys wird ausschließlich getorftes Malz verwendet, das eine Rauchigkeit von mindestens 50 ppm Phenolanteil enthält.

Der Ballechin reifte von Oktober 2009 bis April 2019 in einem Sherryfass mit der Nummer 340. Wie üblich für die Un-Chillfiltered Collection wurde auch dieser Whisky mit 46% Volumen abgefüllt, so dass das Fass einen Outturn von 867 Flaschen ergab.

Ballechin 2009/2019 – Sherry Cask Matured

Signatory Un-Chillfiltered for Kirsch



9 Jahre

Dest. 16.10.2009

Abgef. 15.04.2019

Gereift im Sherryfass

867 Flaschen

Fassnr. 340

46,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Amrut Greedy Angels 10 y.o. – Peated Rum Finish

Gegründet im Jahr 1948 von J.N. Radhakrishna, waren die Amrut Distilleries in ihrer Anfangszeit einer der größten Zulieferer für „Indian made Liquor“ an das indische Militär. Nach dem frühzeitigen Tod Radhakrishnas übernahm sein Sohn das Unternehmen – und baute Amrut zu einer weltweit respektierten und nachgefragten Marke auf.



Neben seinen ungetorften Whiskys aus indischer Gerste produziert Amrut auch Single Malt aus getorftem Malz, das aus Schottland kommt. Für ein natürliches Aroma wird das Getreide bei Amrut ausschließlich in kleinen Chargen gemaischt. Die Reifung erfolgt unter tropischen Bedingungen – rund 900 Meter über dem Meeresspiegel in Bangalore. Amrut Single Malt Whiskys werden allesamt weder kühlfiltriert noch gefärbt.

Was für die Schotten und meisten europäischen Destillerien kein Problem darstellt und häufig als Standardabfüllung gilt, ist bei Amrut etwas wirklich Besonderes: Amrut 10 years Old Chairman’s Reserve Peated Rum Finish

Durch die hohe Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit gestaltet sich die Reifung in Indien etwas schwieriger als in unseren Klimazonen. Während in Schottland der Angel Share bei ca. 1-2% liegt, haben die Inder mit Verlusten von 10-12% zu kämpfen. Man kann sich also vorstellen, dass man bei 10-jähriger Reifung in bereits gut geleerte Fässer schaut – und das nicht, weil die Mitarbeiter bei Amrut so durstig sind. Der Name „Greedy Angels“ kommt nicht von ungefähr…

Amrut Greedy Angels 10 y.o. – Peated Rum Finish



10 y.o.

Abgefüllt 2019

Edler Dekanter mit Stopfen

57,1 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes



Der erste Eindruck in der Nase ist geprägt durch intensive Holzaromen und Noten von geröstetem Brot, die den Torfrauch perfekt auffangen. Eine süßliche Würze und etwas Marmelade öffnen sich, dazu feine Noten von Kirschen, Kakaobohnen und Vanille.

Am Gaumen spürt man die Einflüsse des Rumfasses: Butterscotch Karamell und kaniderte Zitrusfrüchte fluten den Mund. Anschließend folgt eine beeindruckende Dichte an Aromen wie Kakao, mazerierte Früchte, Kampfer und eine subtile florale Note.

Im Finish prescht der Rauch wieder vorwärts und zeigt sich als aschige Note. Belgeitet wird dieser von einer feinen Süße aus Gebäck, Gewürzen und einem Hauch Vanille.