PR: Neu – The Macallan Harmony Collection Rich Cacao

Mit The Harmony Collection legt die Destillerie Macallan eine neue Serie auf – und startet diese mit dem The Macallan Harmony Collection Rich Cacao. Nicht nur ein besonderes Geschmackserlebnis will man mit ihr bieten, sondern auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern: Die Verpackung besteht aus einer vollständig recycelbaren, biologisch abbaubaren Box aus für den Verzehr nicht verwertbaren Schalen der Kakaofrucht.

Der The Macallan Harmony Collection Rich Cacao wird ab dem 4. November auch im deutschen Fachhandel erhältlich sein – und was es über ihn zu sagen gibt, bringen wir hier vorab schon in der deutschsprachigen Presseinfo, die wir für Sie erhalten haben:

The Macallan Harmony Collection Rich Cacao

Die Welten von Whisky und Schokolade verschmelzen zu einem einzigartigen Genuss

Frankfurt, im Oktober 2021 – Mit der Harmony Collection Rich Cacao präsentiert The Macallan die erste limitierte Edition einer neuen Serie von Single Malts, mit der die schottische Destillerie ihren Weg zu nachhaltiger Verpackung fortsetzt. – The Macallan Harmony Collection Rich Cacao vereint auf wunderbare Weise die faszinierenden Welten von Whisky und Schokolade. Komponiert mit einer handverlesenen Auswahl von europäischen und amerikanischen Sherryfässern, zeichnet er sich durch ein charakteristisches tiefes, dunkles Schokoladenprofil aus. Als Hommage an die Schokolade wird The Macallan Harmony Collection Rich Cacao in einer vollständig recycelbaren, biologisch abbaubaren Box aus für den Verzehr nicht verwertbaren Schalen der Kakaofrucht präsentiert. The Macallan Harmony Collection ist ab dem 04. November 2021 im deutschen Fachhandel erhältlich.

Seit Beginn der Whiskyherstellung bei The Macallan im Jahr 1824 spielt Nachhaltigkeit hier eine bedeutende Rolle. Inmitten der wunderschönen reinen Natur von Speyside in Schottland wurde sie zum omnipräsenten Leitprinzip der Marke. In der Harmony Collection findet diese seit fast 200 Jahren bestehende tief verwurzelte Verbindung zur Natur einen innovativen Ausdruck. Eine Entdeckungsreise in die Welt nachhaltiger Verpackungen, bei der mithilfe modernster Technologien Materialien aus der Natur am Ende ihres Lebens einem neuen Zweck zugeführt und auf diese Weise wiedergeboren werden. Als Hommage an die inspirierende Schokolade wird The Macallan Harmony Collection Rich Cacao in einer vollständig recycelbaren, biologisch abbaubaren Verpackung aus natürlichen Nebenprodukten der Schokoladenherstellung präsentiert. Die Box aus den weggeworfenen Schalen der Kakaofrucht vereint die Handwerkskunst von The Macallan mit modernen Verpackungstechniken, die darauf abzielen, Abfall zu minimieren.

DIE WELTEN VON SCHOKOLADE UND WHISKY WERDEN ZUM LEBEN ERWECKT

Für die erste Ausgabe dieser neuen Kollektion von limitierten jährlichen Editionen reiste The Macallan Whisky Maker Polly Logan nach Spanien, um in Girona in die Welt der Schokolade einzutauchen und den Herstellungsprozess zu erkunden sowie die unverwechselbaren Geschmacksprofile zu entdecken.

Dort arbeitete Polly Logan eng mit dem weltbekannten Konditor Jordi Roca zusammen, dem jüngsten der gefeierten Roca-Brüder des Restaurants El Celler de Can Roca, zu dem The Macallan eine langjährige Beziehung pflegt. Sie besuchte Jordis berühmte Schokoladenfabrik Casa Cacao in Girona, verbrachte viel Zeit mit Meister-Chocolatier Damian Allsop und ließ sich von der Leidenschaft, dem Wissen und der Kreativität dieses Duos inspirieren. Zur Kreation der Harmony Collection Rich Cacao war sie auf der Suche nach seltenen, köstlichen Schokoladennoten – und fand sie in speziellen auf The Macallan Estate lagernden Ex-Sherryfässern aus europäischer und amerikanischer Eiche. Kombiniert mit amerikanischen Eichenfässern, schenken sie diesem außergewöhnlich reichhaltigen Single Malt Whisky sein charakteristisches tiefes, dunkles Schokoladenprofil. Beim Pairing des Whiskys mit feinster Schokolade wird Genuss zu einem luxuriösen sensorischen Erlebnis.

Polly Logan, Whisky Maker für The Macallan, erklärt:

„The Macallan Harmony Collection Rich Cacao vereint auf wunderbare Weise die Welt des Whiskys mit der faszinierenden Welt der Schokolade. Die Zusammenarbeit mit Jordi Roca, der als einer der besten und kreativsten Konditoren der Welt gilt, sowie dem außergewöhnlichen Chocolatier Damian Allsop war eine Entdeckungsreise, die mich die Handwerkskunst, Leidenschaß und Kreativität kennenlernen ließ, die in der Herstellung ton Schokolade stecken. Indem ich in diese Welt eintauchen konnte, entdeckte ich große Synergien zwischen dem Herstellungsprozess ton Whisky und dem der Schokolade. Beides braucht Zeit und außergewöhnliche Liebe zum Detail. Schon die kleinsten Veränderungen im Prozess können unterschiedliche Aromen und Geschmacksrichtungen zum Vorschein bringen. Für diese Abfüllung machte ich in den traditionellen Ex-Sherryfässern aus europäischer und amerikanischer Eiche ton The Macallan eine spezielle leicht bittere Schokoladennote ausßndig und kombinierte diese mit einer Vanillenote aus sherryaromatisierten amerikanischen Eichenfässern, um dem Whisky eine gewisse Süße zu verleihen. Dieser exquisite Single Malt eignet sich hervorragend für ein Pairing mit feiner Schokolade und erö$net durch das gemeinsame Genießen ton Whisky und Schokolade dem The Macallan Erlebnis eine neue Dimension.“

TASTING NOTES:

FARBE: Das tiefe Braun gerösteter Kakaobohnen

AROMA: Schokolade, Buttertoffee, Eiche, Birne

GESCHMACK: Mit Schokolade überzogene Rosinen, Ingwer, Feige, Marzipan NACHKLANG: Langes Finish mit reichhaltiger Schokolade ALKOHOLGEHALT: 44 %

GEBINDE: 0,7 l

ÜBER THE MACALLAN

Die 1824 von Alexander Reid auf einem Hochplateau am Ufer des Flusses Spey im Nordosten Schottlands gegründete Marke The Macallan ist weltweit bekannt für Single Malt Whiskys von herausragender Qualität und unverwechselbarem Charakter. Seit damals ist es dieser kompromisslos hohe Anspruch, der The Macallan auszeichnet.

Im Jahr 2018 schlug The Macallan mit der Eröffnung der preisgekrönten Speyside-Brennerei ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf. Das von der umgebenden Hügellandschaft inspirierte Gebäude wurde von international renommierten Architekten zur Förderung der Nachhaltigkeit konzipiert. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Easter Elchies House, dem 1700 erbauten Highland Manor, Herzstück des wunderschönen 485 Acre großen Anwesens und zugleich spirituelle Heimat von The Macallan.

ÜBER BEAM SUNTORY DEUTSCHLAND

Die Beam Suntory Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt ist eine der führenden Gesellschaften für Marketing und Vertrieb von Premiumspirituosen auf dem deutschen Markt. Eine der bekanntesten Marken des Unternehmens ist Jim Beam Bourbon, in Deutschland einer der beliebtesten Whisk(e)ys* und eine der Top-5-Spirituosenmarken*, mit seiner Familie: Jim Beam White, Jim Beam Flavors, Jim Beam RTDs, Jim Beam Black, Jim Beam Double Oak, Jim Beam Single Barrel und Jim Beam Rye. Zum Markenportfolio gehören neben Jim Beam internationale Whisk(e)ymarken wie Maker’s Mark, Knob Creek, Laphroaig, Ardmore, Bowmore, Auchentoshan, Highland Park, Macallan, Teacher’s, Kilbeggan, Connemara, Yamazaki, Hakushu und Hibiki. Des Weiteren umfasst das Portfolio bekannte Marken wie Courvoisier Cognac, Sipsmith Gin, Roku Gin, Larios Gin, Sourz, Brugal Rum sowie De Kuyper Liköre und Sirup.

Beam Suntory Deutschland ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Beam Suntory Inc. www.beamsuntory.de

*Quelle: The Nielsen Company, LEH+DM+C&C, Spirituosen ohne Eigenmarken inkl. RTD, Absatz & Umsatz, MAT Juni 2021

ÜBER BEAM SUNTORY INC.

Als eines der weltweit führenden Premium-Spirituosen-Unternehmen bringt Beam Suntory Menschen näher zusammen. Verbraucher aus aller Welt kennen und schätzen die Marken des Unternehmens: die legendären Bourbon-Marken Jim Beam und Maker’s Mark, den Suntory Whisky Kakubin, Cognac Courvoisier sowie weltbekannte Premium-Marken wie die Bourbons Knob Creek, Basil Hayden’s und Legent, die japanischen Whiskys Yamazaki, Hakushu und Hibiki, die Scotch Whiskys Teacher’s, Laphroaig und Bowmore, Canadian Club Whisky, Oaksmith IMFL Whisky, Hornitos und Sauza Tequila, die Wodkas EFFEN, Haku und Pinnacle, Sipsmith, Roku Gin und On The Rocks Premium Cocktails.

Beam Suntory entstand 2014 durch die Zusammenlegung des führenden Bourbon-Herstellers Beam und des japanischen Whisky-Pioniers Suntory. Das neue Unternehmen ist geprägt durch eine jahrhundertelange Tradition, Leidenschaft für Qualität, Innovationsgeist und unsere Vision „Growing for Good“, zu der auch die Nachhaltigkeitsstrategie „Proof Positive“ gehört. Mit Hauptsitz in Chicago, Illinois/USA ist Beam Suntory Inc. eine Tochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited. Weitere Informationen zu Beam Suntory, seinen Marken und seinem Bekenntnis zur sozialen Verantwortung finden Sie unter www.beamsuntory.com und www.drinksmart.com