PR: Neu von Whiskyfaessla.de – Penderyn Summer Edition 2020

Nach dem schnell ausverkauften dunklen Penderyn Winter Edition 2020 kommt nun der neue Penderyn Summer Edition 2020 – und Michael Gradl von Whiskyfaessla.de hat uns natürlich wieder alle Infos rund um die Abfüllung zukommen lassen, auch die Bezugsmöglichkeit finden Sie in der Pressemitteilung:

Neu von Whiskyfaessla.de – Penderyn Summer Edition 2020

Nach der legendären dunklen Penderyn Winter Edition 2019 kommt nun die Penderyn Summer Edition 2020.

Leider konnten wir dieses Mal nicht vor Ort probieren!

Aista hat die Fässer ausgewählt und uns die Proben auf die Village mitgebracht!

Die Wahl war sehr einfach und schnell getroffen. Erster Whisky aus den neuen Potstills in Verbindung mit Purple Moscatel Finish. Einstimmig gewählt!

„New Make Spirit“ aus den neuen Brennblasen (typische Potstills 2fache Destillation). Der Whisky begann seine Reifung im Ex-Bourbon-Fass am 02.02.2015.

Am 18.06.2018 wurde der Whisky in das Purple Moscatel-Fass umgefüllt. Ein Fass, dass speziell behandelt worden ist (STR). Wie lange der Wein in dem Fass war wissen wir leider nicht.

Wir wissen aber, dass es sich um ein seltenes Purple Moscatel Weinfass aus Portugal handelt.

Dieser Wein wird aus Moscatel Roxo hergestellt, die Moscateltraube in der lila Version. Dies ist ein seltener Wein, der vor einiger Zeit sogar vom Aussterben bedroht war. Nur Hersteller von sehr hochwertigen Moscatel Weinen verwenden diese Rebsorte.

Moscatel Roxo wird von vielen Kennern als Nektar der Götter angesehen und zeichnet sich durch intensive Aromen, fruchtigen Geschmack und einige Noten von Gewürzen aus.

Die rote Rebsorte Purple Moscatel kommt in Portugal in sehr geringen Mengen vor. Hervor kommt ein grossartiger Wein mit komplexen Aromen und einer grossen Palette an Geschmacksvielfalt.

Diese Weine haben einen hohen Grad an Süße, sind sehr aromatisch mit lang anhaltenden Geschmack.

W23 (Summer Edition 2020)

Nase: Süß blumig mit Pfirsichen und Vanille. Ein angenehm leichtes und fruchtiges Aroma mit Anklängen von Zimt und Kakao.

Gaumen: Die Süße von Honig mit überreifen Pfirsichen und Beeren. Vanille- und Zimtgewürze mischen sich mit einem cremigen Karamellkaffee.

Finish: Ein mittellanges Finish mit Mandeln, Honig und milchigem Kaffee. Eine subtile Balance aus warmen Gewürzen und zarter Eiche.

Anmerkung von uns!

Der Whisky braucht eine Zeit im Glas und verträgt sogar ein wenig Wasser!

Bitte nur über gradl@whiskyfaessla.de mit Angabe der Versand- und Rechnungsadresse bestellen, natürlich nur solange Vorrat reicht!