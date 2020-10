PR: X-Mas Geschenke Highlights von Moët Hennessy

Aus Österreich erreicht uns von Moët Hennessy eine Aussendung mit den Weihnachtshighlights aus ihrem Sortiment – und natürlich haben wir uns sozusagen die Whiskyrosinen aus dem Weihnachtskuchen gepickt, um Sie Ihnen hier präsentieren zu können. Vieles davon wird es wohl auch in Deutschland oder in der Schweiz geben – halten Sie einfach die Augen offen!

X-MAS GESCHENKE Highlights von MOËT HENNESSY

Rund 60 Tage sind es noch bis Weihnachten! Um die bevorstehende Adventzeit und die Feiertage so stressfrei und dafür genussvoll wie möglich zu gestalten, hat Moët Hennessy Produkt-Highlights für die schönste Zeit des Jahres zusammengestellt.

Whisky – sogenannter „Brown Spirit“ – von den bekannten Unternehmen Glenmorangie und Ardbeg gehören zu den edelsten Spirituosen, mit denen man den Weihnachtsabend gemütlich und elegant ausklingen lassen kann. Diese besonderen Tropfen sind nicht nur gelungene Weihnachtsgeschenke, sondern zugleich auch die ideale Begleitung in der Adventszeit sowie an den Festtagen und veredeln jeden Moment.

Die folgenden, exklusiven Limited Edition Geschenkboxen, festliche Flaschen und hochwertige Spirituosen aus dem Hause Moët Hennessy sind perfekt zum Verschenken, Einschenken und Genießen!

ARDBEG WEE BEASTIE 5Y

UVP 48,00 EUR // erhältlich bei allen Ardbeg Embassies, bei Interspar und im ausgewählten Fachhandel

Das rauchige Biest unter den Whiskys: Ardbeg begeistert mit seiner neuen Abfüllung – Ardbeg Wee Beastie. Nur fünf Jahre gereift, ist dieser lebhafte und kräftig-rauchige Whisky ein ungezähmter „Monster- Dram“ mit beeindruckendem Biss. Gereift in ehemaligen Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern, behauptet sich der Ardbeg Wee Beastie durch seine intensiven Aromen von frisch-gemahlenem Pfeffer, saftigem Kiefernharz und beißenden Rauchschwaden. Die perfekte Aufmerksamkeit für alle Genießer, die nach intensiven Aromen suchen.

ARDBEG SMOKER

UVP 61,00 EUR // erhältlich bei Merkur und bei allen Ardbeg Embassies

Seit Jahrhunderten ist Rauch ein fester Bestandteil des Destillierverfahrens bei Ardbeg. Nun veröffentlicht das Haus ein neues Set bestehend aus einer Flasche Ardbeg An Oa und einem kleinen, aber kraftvollen Smoker-Puck. Ardbeg An Oa überzeugt mit einem einzigartig abgerundeten und vielschichtigen Charakter und kann am besten pur oder auf Eis genossen werden. Die runden und subtil rauchigen Aromen von Ardbeg An Oa sind die perfekte Ergänzung zum BBQ. Das Smoker Set ist ein ideales Geschenk für alle Räucher- Fans, die ihre Kreation mit einem Schluck Ardbeg Whisky genießen möchten.

ARDBEG TEN YEARS OLD – ARDBONE GESCHENKBOX

UVP 55,00 EUR // erhältlich bei Interspar & weinwelt.at.

Ardbeg Ten Years Old ist das Aushängeschild der Islay-Destillerie und wird weltweit für seinen rauchig-torfigen Geschmack geschätzt. Die diesjährige Geschenkebox wurde in Anlehnung an Shortie, das Hundemaskottchen von Ardbeg, gestaltet. Die Ardbone Geschenkebox ist das perfekte Geschenk für alle Schottland- und Whisky-Fans und für lange Abende vor dem Kamin.

GLENMORANGIE QUINTA RUBAN

UVP 55,00 EUR // erhältlich im ausgewählten Fachhandel

Glenmorangie ist ein renommierter Pionier der Kunst der zusätzlichen Reifung. Dieser Single Malt reifte zunächst 10 Jahre in alten Bourbonfässern und anschließend weitere zwei Jahre in Portwein- und Barriquefässern aus Portugal. Glenmorangie Quinta Ruban ist ein opulenter und samtiger 14 Jahre alter Highland-Whisky mit Aromen von Bitterorangen und dunkler Schokolade – ein perfekter Begleiter zu einem Weihnachtsdinner oder als Geschenk für FeinschmeckerInnen.