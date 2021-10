PR: Zwei Neue LongValley Selection Bottlings veröffentlicht

Von den unabhängigen Abfüllern aus der Destillerie Langatun, Chris, Micha und André, gibt es wieder zwei neue Bottlings in der LongValley Selection, die für den deutschen Markt angeboten werden. Der Glen Moray 1st Fill Burgundy Wine und der Benriach 1st Fill Port Pipe werden in der nachstehenden Presseinfo näher vorgestellt, ebenso wie eine kurze Geschichte der Long Valley Serie:

Zwei Neue Long Valley Selection Bottlings veröffentlicht

Die nächsten beiden LongValley Selection Bottlings sind in Deutschland und ab Montag verfügbar:

Glen Moray 1st Fill Burgundy Wine

Distilled 2008 / 12y. / 50%

Cask No. 2 / 192 Bottles für Deutschland

Ein ganz feiner Tropfen und sehr typisches Weinfass Aroma – elegant, weich, ölig, langer Abgang.

Benriach 1st Fill Port Pipe

Distilled 2006 / 15y. / 50%

Cask No. 4006 / 444 Bottles für Deutschland-

Ein kräftiger Old School Port vom feinsten.

LongValley / Langenthal

Der Name LongValley stammt aus den Anfängen der Langatun Destillery, welche wiederum ihren geschichtlichen Ursprung im alten Destillerie- und Braugebäude der Familie Baumberger in Langenthal hatte. Langenthal auf Englisch, «LongValley».

Diese Ursprungsstätte, das Destillerie- und Braugebäude aus dem Jahre 1857, findet sich auf dem Markenlabel der neu lancierten «LongValley Selection» wieder.

Mit dem über die Jahre gewonnen Kow How in Sachen Destillation, Degustation, Schärfung der Geschmacksrezeptoren, wurde nun die Neue Marke LongValley in einem weiteren Geschäftsfeld als Independent Bottler (Unabhängiger Abfüller) ins Leben gerufen.

Die drei Whiskyenthusiasten der Firma Langatun, André, Micha und Chris, sind dem goldenen Elixier seit vielen Jahren verfallen. Doch leider sind die schottischen Perlen immer weniger «golden». Dies gab den drei Liebhaberherzen den Anstoss, sich selbst um Flüssigkeit und Fass zu kümmern. Beste gereifte Whiskygrundlagen aus Schottland, werden falls notwendig, in ausgewählten Fässern für eine gewisse Reifezeit zu edelsten Tropfen mit ausgeprägter Geschmacksvielfalt gefinisht. Die eigenen Erfahrungen und Wünsche der Drei Musketiere werden zu vollster Zufriedenheit eingebunden. Hierfür steht das Prädikat «LongValley Selection»