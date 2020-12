PR: Zwei Sansibar Whisky Single Casks exklusiv für deinwhisky.de

Auch über die Weihnachtsfeiertage ist die Whiskyszene nicht eingeschlafen, sondern nur etwas ruhiger. deinwhisky.de meldet sich zum Beispiel mit der Ankündigung zweier exklusiver Abfüllungen von Sansibar Whisky, die exklusiv für den Onlineshop von deinwhisky.de gebottelt wurden und ab sofort auch dort verfügbar sind. Hier alle Infos zu den beiden Whiskys, einer aus der Speyside, der andere aus den Highlands – und beide in Fassstärke und mit erwähnenswertem Alter: 29 und 24 Jahre.

EXKLUSIV: Sansibar Whisky Single Casks für deinwhisky.de

Zum Jahresabschluss präsentiert deinwhisky.de zwei herausragende Single Cask Abfüllungen, welche exklusiv vom unabhängigen Abfüller Sansibar Whisky für den Onlineshop abgefüllt wurden.



Bei der ersten Abfüllung handelt es sich um einen 29-jährigen Single Malt von 1991 aus einer nicht genannten, jedoch sehr bekannten Speyside-Brennerei aus der Nähe von Dufftown. Der Whisky reifte in einem Ex-Bourbon Cask und wurde in natürlicher Fassstärke mit 49,1% vol. auf ingesamt 242 Flaschen abgefüllt. Ein toller harmonischer und vielschichtiger Single Malt Whisky mit herrlichen süßen hellen und exotischen Früchten, schon fast wie ein Rum in der Nase, dazu mit viel cremigem Honig, zarten Kräutern und etwas Eichenwürze.



Die zweite Abfüllung stammt aus der beliebten Highland-Brennerei Ben Nevis und wurde 1996 destilliert. Nach 24 Jahren in einem Ex-Bourbon Cask wurde dieser Whisky ebenfalls in natürlicher Fassstärke mit nur noch 43,9% vol. auf 282 Flaschen abgefüllt. Ein wundervoll komplexer Single Malt mit reifen Früchten, Pfirsichen und Mirabellen, dazu herben Kräutern und trockener Eichenwürze. Ein Whisky mit Ecken und Kanten, bei dem es viel zu entdecken gibt.

Die Whiskys gibt es ab sofort bei deinwhisky.de unter:

