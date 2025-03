Sansibar Whisky bringt Jens Drewitz´ Personal Choice No.9: Glen Keith 30yo

Glen Keith ist soetwas wie ein Geheimtipp unter den Speyside-Brennereien: kein großer Name, keine Originalabfüllungen, zeitweise stillgelegt – und dennoch wegen seines ausgeprägt fruchtigen Charakters ein wichtiger Lieferant von Malts für die Blends von Pernod Ricard.

Der Gründer von Sansibar Whisky, Jens Drewitz, hat einen 30 Jahre alten Glen Keith als seine Personal Choice No.9 ausgesucht – ein auf 110 Flaschen limitiertes Bottling, abgefüllt mit 53% vol. Alkoholstärke.

Hier die genaue Beschreibung der Abfüllung, die auf der Whiskyfair in Limburg zu verkosten sein wird:

Jens Drewitz´ Personal Choice No.9

Hinter Sansibar-Whisky steht Jens Drewitz. Seine ausgesuchten Abfüllungen werden von ihm in verschiedenste Länder wie Australien, Taiwan, Hongkong, Südkorea, Japan und viele andere exportiert. Auch ist er Exklusive-Importeur für etliche unabhängige Abfüller aus dem Ausland wie z.B. Hidden Spirits (Ita), Eldvatten (Swe), North Star (UK) sowie Shinanoya (Jap). Auf diesen Erfahrungen basierend sucht Jens Drewitz für seine Personal Choice Reihe besondere Fässer aus, die ihm persönlich ein Genuss sind.

Die neueste Abfüllung dieser Serie ist die No. 9 und stammt aus der Brennerei Glen Keith.

Die 1957 in der Speyside-Region gegründete und oft unterschätzte schottische Brennerei Glen Keith ist für ihren weichen, fruchtigen und floral-eleganten Whisky bekannt. Obwohl sie oft im Schatten bekannterer Brennereien steht, hat Glen Keith eine interessante Geschichte. Die Brennerei spielt eine wichtige Rolle in der Whiskyindustrie, insbesondere als Zulieferer für Blended Whiskys. Nachdem die Brennerei 1999 stillgelegt wurde, nahm sie nach einer umfassenden Renovierung ihren Betrieb im Jahr 2013 wieder auf. Sansibar-Whisky hat nun einen Whisky aus den alten Zeiten vor der Stilllegung für den deutschen Whiskymarkt abgefüllt. Dieser Whisky wurde 1994 destilliert und reifte satte 30 Jahre in einem Bourbon Hogshead. Es wurden lediglich 110 Flaschen ungefärbt und natürlich ohne Kühlfiltration mit 53% abgefüllt.

DIESES BOTTLING GIBT ES AUF DER WHISKYFAIR IN LIMBURG ZU PROBIEREN !

Notes:

Farbe: Apfelsaftgelb

Nase: frischer Fruchtkorb, Melone, Apfel, Banane, Limoncello garniert als Sahnedragee

Mund: kraftvolles Tutti Frutti, Zitronendrops, flüssige Chardonnay Traube

Abgang: langer frischer Zitrus Geschmack, Salz und Ingwer