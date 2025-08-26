Dienstag, 26. August 2025, 10:49:53
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Aktuelle junge Glen Ord

Die drei unabhängig abgefüllten Malts der Brennerei erhalten recht hohe Bewertungen

Weder nach den Marktanteilen, der Popularität oder gar dem Image einer Brennerei oder Marke stellt Serge Valentin das Line-Up seiner täglichen Verkostung auf Whiskyfun zusammen. In der Einleitung der heutigen Session war es ihm nochmal wichtig, dies herauszustellen. Und erklärt gleichzeitig auch, warum Abfüllungen der Glen Ord Distillery so oft einen Platz bei Whiskyfun finden. Und so sind die recht hohen Bewertungen des heutigen Trios auch nicht überraschend:

AbfüllungPunkte

Glen Ord 8 yo (48.5%, Decadent Drinks, Equinox & Solstice Summer 2025 edition)87
Glen Ord 11 yo 2012/2024 (56.4%, Milroy’s Soho Selection, bourbon barrel, cask # 800243)89
Glen Ord 12 yo 2012/2025 ‘Edition #46’ (57.1%, Signatory Vintage, 100 Proof, 1st fill bourbon barrels)87
