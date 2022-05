Serge verkostet: Zwei aus Glen Moray

Eine kleine Duo-Session steht heute bei Serge Valentin auf dem Programm, zwei Abfüllungen aus der Destillerie Glen Moray sind es, die er im Glas hat, und beide sind 13 Jahre alt. Die erste stammt vom Jack Wiebers und wurde fürs Whiskyschiff Luzern abgefüllt, die zweite aus Österreich von der Single Cask Collection.

Und: Ladies and Gentlemen, we have a draw! Beide Whiskys können Serge überzeugen – und heimsen die selbe Punktezahl bei der Verkostung ein:

Abfüllung Punkte