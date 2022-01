5 fassstarke Whiskys sind die „Stars“ einer Live-Verkostung, die Simple Sample am 2. März 2022 veranstaltet – gemeinsam mit Whisky Druid Michel Reick, der die Abfüllungen für das Tasting auch kuratiert hat. Es kommen unabhängige Abfüllungen aus Macallan, Laphroaig, Tomintoul, Miltonduff und Bunnahabhain zur Verkostung.

Was Sie beim Tasting erwartet und wie Sie dabei sein können, erfahren Sie hier nachfolgend:

Simple Sample veranstaltet Live-Tasting mit Whisky Druid Michel Reick – Best Dram, Scotch Universe & The Old Friends

Das erste große Live-Tasting mit Simple Sample in diesem Jahr steht an!

Dieses Mal fanden sie sich mit „Whisky Druid“ Michel Reick zusammen und es wird sich quer durch sein Portfolio an unabhängigen Abfüllungen verkostet.

Gemeinsam mit Michel Reick verkosten wir uns quer durch seine eigenen Produkte aus den Abfüllungsreihen Best Dram, The Old Friends und Scotch Universe.

Wir haben längst ausverkaufte Abfüllungen am Start und sogar zwei Stück, die offiziell erst morgen erscheinen.

Gerade die zwei Scotch Universe Abfüllungen sind absolute Highlights, denn wir haben es hier mit den Destillerien Laphroaig und Macallan zu tun.

Aber jetzt mal genau im Detail: Was ist im Set enthalten?

Je 5cl:

Tomintoul 2006/2021 – 15 Jahre 1st Fill Amarone #21016 – Best Dram

Staoisha 2014/2021 – 6 Jahre – 1st Fill Amarone #10379 – Best Dram – Peated Bunnahabhain

Miltonduff 2008/2021 – 12 Jahre Chateau Lafite Barrique #18001 – The Old Friends

IO IV – 2010/2021 – 1st Fill Portuguese Red Wine Barrique – Scotch Universe

MOTHERSHIP I – 2008/2021 – 1st Fill Oloroso Sherry – Scotch Universe

Eine Range, an der wir schon seit Juni basteln und sammeln 😃

Macht euch also gefasst auf ganze 5 fassstarke Whiskys mit sehr interessanten Fassreifungen die alle das Qualitätssiegel „Michel Reick“ tragen.

Das Tasting findet am 02.03.2022 um 20:00 Uhr auf YouTube und Facebook gleichzeitig statt!

Für uns jetzt schon eines der Highlights dieses Jahr, welches man unserer Meinung nach nicht verpassen sollte.

Das komplette Set inkl. 5x5cl, dem Live-Tasting und inklusive Versand kostet 65,90€ (100ml = 26,36€) und ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben.

Die Stückzahl ist aufgrund der limitierten Abfüllungen stark begrenzt.

Wir freuen uns auf jeden Teilnehmer 😃

Bis dahin