SLYRS Mountain Edition in zwei Ausführungen – ab jetzt zum Vorbestellen

Es ist wieder einmal soweit: SLYRS bringt die neue Ausgabe der Mountain Edition, in zwei streng limitierten Ausführungen – einmal als Mountain Edition Rotwand und einmal als die „normale“ Mountain Edition.

Alle Infos dazu nachfolgend:

Single Malt Whisky gereift in 1.501 Metern Höhe

Mit der SLYRS Mountain Edition präsentiert die SLYRS Destillerie ihre jährliche Whisky-Kostbarkeit. In 1501 m Höhe auf dem Berg Stümpfling atmet sie reinste bayrische Höhenluft und reift dort zur Perfektion. Am 1. Mai erscheint der bayrische Highland Whisky in zwei unterschiedlichen Gewändern mit 45,0% vol. und 50,0% vol. Passend zum Start der Mountain Edition gibt’s am 1. Mai einen zünftigen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, Steckerlfisch und Livemusik in der SLYRS Caffee & Lunchery.

Ein Whisky – zwei Gewänder

In zwei unterschiedlichen Varianten erscheint die jährliche Mountain Edition: Einmal mit

45,0% vol. in einer edlen Panorama-Kartonage. Und als Sonderabfüllung „Rotwand“, 50,0% vol. stark. Die Sonder-Edition ist jedes Jahr einem der Gipfel aus der umliegenden Bergregion gewidmet. 2022 ist der Namensgeber die Rotwand.

SLYRS hoch hinaus …

SLYRS MOUNTAIN EDITION ROTWAND STRENG LIMITIERT

Dieses Jahr ist die Rotwand der Namensgeber unserer SLYRS Mountain Edition. Mit einer Höhe von 1884 m ist sie der höchste Gipfel im Spitzingseegebiet und ein Nachbarberg unseres Höhenlagers auf dem Stümpfling. In 1501 m Höhe reift unser Whisky in reinster Bergluft, bei extremen Temperaturschwankungen von bis zu 60 Grad und spiegelt mit 50,0% vol. die volle Kraft des Berges wider. Limitiert ist die SLYRS Single Malt Whisky Rotwand Mountain Sonderedition auf 1884 Flaschen – 1 Flasche pro Höhenmeter.

TASTING NOTE

Farbe: Heller Bernstein

Geruch: Leicht rauchig, harmonische Würzigkeit und dunkle Schokolade.

Geschmack: Ölige Raucharomen, angenehme Stärke, ausgewogene Toffee Süße mit leicht pfeffrigen Noten.

Nachklang: Langanhaltende Würzigkeit mit leicht mineralischen Noten und süße Raucharomen.

… am Berg gereift!

SLYRS MOUNTAIN EDITION LIMITIERTE EDITION

Berge vor der Haustür, eine Idee im Kopf: SLYRS Whisky, der die Höhenluft der oberbayrischen Alpen atmet und dort zur Perfektion reift. Im Jahr 2014 setzte SLYRS Gründungsgesellschafter Anton Stetter mit Geschäftsführer und Destillateurmeister Hans Kemenater dieses Vorhaben in die Tat um. Mit dem Skilift transportierten sie ca. 50 eigens dafür ausgewählte Whiskyfässer auf 1501 m Höhe, auf den Gipfel des Bergs Stümpfling. Dort befindet sich das einmalige SLYRS Höhenlager. Die SLYRS Mountain Edition reift darin 5 Jahre bis zu ihrer Vollendung.

TASTING NOTE

Farbe: Helles Goldgelb

Geruch: Bourbon-Vanille, Karamell, gebrannte Mandeln.

Geschmack: Intensiv und würzig, trocken mit leicht pfeffrigen Noten.

Nachklang: Lang anhaltend, leicht rauchig und süß-fruchtig.

Frühschoppen mit Wendelsteinpanorama

Um den Start der beiden Whiskys gebührend zu feiern, gibt es am 1. Mai in unserer SLYRS Caffee & Lunchery einen zünftigen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, Steckerlfisch und Livemusik. Die Band „Spezlwirtschaft“ sorgt ab 10 Uhr für beste Stimmung. Kommt vorbei, sichert euch die neue SLYRS Mountain Edition und feiert mit uns bei sagenhaftem Wendelsteinpanorama auf der Sonnenterrasse der SLYRS Caffee & Lunchery.