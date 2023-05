Whisky zum Wiederbefüllen – mit dieser Innovation setzen SLYRS und ecoSPIRITS gemeinsam eine Aktion für Nachhaltigkeit und Umwelt. Das System erlaubt Konsumenten, ihre Flasche wiederzubefüllen (derweilen nur im SLYRS Destillerie Laden am Schliersee) wiederzubefüllen – aber auch Händler und Gastronomen können das System einsetzen.

Wie das ecoTote funktioniert und wie man damit auch eine Aufforstung des Regenwaldes unterstützt, nachfolgend in der Pressemitteilung von SLYRS:

SLYRS und ecoSPIRITS: Kooperation für eine nachhaltige Zukunft des Whiskys

Schliersee, Mai 2023 – Die SLYRS Bavarian Whisky Distillery stellt ihre Rolle als Whiskypionier erneut unter Beweis. Durch die Partnerschaft mit ecoSPIRITS, einem führenden Unternehmen für nachhaltige Spirituosenlösungen, stellt man gemeinsam die Weichen für eine noch nachhaltigere Zukunft des Whiskys. Ab sofort können Händler und Gastronomen den SLYRS Single Malt Whisky Classic im wiederbefüllbaren ecoTote erwerben und Kunden haben die Möglichkeit, ihre Flaschen im SLYRS Destillerie Laden am Schliersee wieder befüllen zu lassen. Dieser innovative Schritt spart nicht nur Glas- und Transportkosten, sondern reduziert auch den Verbrauch von Einwegverpackungen.

Seit jeher arbeitet SLYRS an Konzepten und Lösungen, um den Produktionsprozess nachhaltiger zu gestalten. Als Genussmittel und Naturprodukt ist Whisky etwas ganz Besonderes, weshalb SLYRS sich seiner Verantwortung für die Umwelt, insbesondere in der einzigartigen Alpenregion, bewusst ist. Neben der kontinuierlichen Optimierung des Produktionsprozesses legt SLYRS besonderen Wert auf umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln. Durch die Zusammenarbeit mit ecoSPIRITS und die Einführung des ecoTote bietet das Unternehmen vor allem den Gastronomie-Kunden eine umweltfreundlichere Alternative. Bei Verwendung des ecoTote können Gastronomen weiterhin die hochwertige und dekorative SLYRS Flasche in ihrer Bar präsentieren und den SLYRS Single Malt Whisky Classic umweltfreundlich immer wieder befüllen.

Eine Besonderheit der Kooperation mit ecoSPIRITS ist die Aktion zur Wiederaufforstung wertvoller Regenwald Regionen. Für jeden abgefüllten ecoTote pflanzt ecoSPIRITS einen Baum in diesen bedeutsamen Ökosystemen. Damit wird nicht nur der ökologische Fußabdruck weiter minimiert, sondern es wird auch ein Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und zum Schutz bedrohter Arten geleistet. Seit 2022 repräsentiert die Firma Innovative Drinks ecoSPIRITS in Deutschland. Der Vertrieb des SLYRS Single Malt Whisky Classic in ecoTotes erfolgt exklusiv über Innovative Drinks.

„Wir sind stolz darauf, mit ecoSPIRITS und Innovative Drinks zusammenzuarbeiten und unseren Kunden eine noch umweltfreundlichere Lösung anzubieten. Die Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Nachhaltigkeit und unsere Verantwortung für die einzigartige Natur, in der wir zu Hause sind“,

sagt SLYRS Master Distiller Hans Kemenater.

Neuer Service am Schliersee: SLYRS Classic Flaschen wieder auffüllen

Darüber hinaus können Kunden nun im SLYRS Destillerie Laden am Schliersee ihre Flaschen SLYRS Single Malt Whisky Classic wieder befüllen lassen. Dazu können Kunden ganz einfach mit ihrer leeren, sauberen Flasche SLYRS Single Malt Whisky Classic in den SLYRS Destillerie Laden kommen. Dieser Service trägt zur weiteren Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Die Kooperation mit ecoSPIRITS und die Einführung des ecoTote sind Teil einer umfassenden Strategie, um den Betrieb von SLYRS so umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Von der Energieeffizienz bis hin zur Abfallreduzierung werden vielfältige Maßnahmen ergriffen, um einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Mit dem Start der Kooperation mit ecoSPIRITS und der Möglichkeit, Flaschen im SLYRS Destillerie Laden am Schliersee wieder befüllen zu lassen, beweist SLYRS erneut seine Innovationskraft und sein Engagement für Nachhaltigkeit. Der SLYRS Single Malt Whisky Classic im ecoTote ist ab sofort für den Großhandel erhältlich, und Kunden können das umweltfreundliche Befüllungsangebot im SLYRS Destillerie Laden nutzen, um ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

