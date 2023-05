Und wieder einmal dürfen wir Sie auf ein Online-Tasting von Simple Sample hinweisen – ihre Deutschland Tour führt sie beim 9. Stopp nach Hardenberg, wo der Beverbach Whisky hergestellt wird.

Wie Sie beim Online-Tasting am 31. Mai (also bei Interesse Set rasch bestellen – das Tasting kann aber auch nachher auf Youtube zu jeder Zeit durchgeführt werden) mitmachen können und warum Sie der Beverbach Whisky interessieren sollte, nachstehend:

Simple Sample Online-Tastings Deutschland Tour: Stopp #9 – Beverbach Hardenberg Distillery

Die Deutschlandtour mit Simple Sample geht weiter!

Bei Stopp #9 legten sie einen äußerst interessanten Aufenthalt bei der Hardenberg Distillery ein mit ihren Whiskys „Beverbach“.

Eine wünderschöne Brennerei mit einer sehr malerischen Umgebung. Olli und Steffen sind sich einig, wirklich so mit das Schönste was sie auf ihrer Tour sehen konnten. Videos dazu gibt es natürlich im Tasting.

Das Besondere an der Brennerei: Es handelt sich hier um 100% Single Malt Whisky UND sie destillieren nach schottischem Vorbild auf ZWEI Pot Stills! Es gibt genau zwei Destillerien in Deutschland die das so machen, nämlich St. Kilian und eben Beverbach bzw. Hardenberg!

Dieses Set eignet sich perfekt um die volle Bandbreite der Brennerei kennenzulernen, denn es gibt hier satte 5 Wood Finishes mit äußerst interessanten Fässern und ihr bekommt noch die Rea Garvey Edition vom Beverbach Cold Brew oben drauf.



Im Detail werdet ihr zusammen mit Simple Sample und Master Distiller Benjamin Jekel verkosten:

Beverbach Tri-Cask – 43,0%vol.

Beverbach Tequila Cask Finish – 43,0%vol.

Beverbach Sherry Cask Finish – 43,0%vol.

Beverbach Craft Beer Cask Finish – 43,0%vol.

Beverbach Mizunara Cask Finish – 43,0%vol.

Beverbach Cold Brew – Whiskey x Coffee – Rea Garvey Edition – 30,0%vol.

Euch erwarten richtig feine Malts die sich durch die Finishes und Fassreifungen trotzdem genug unterscheiden um euch ein wirklich abwechslungsreiches Tasting bieten zu können. Trotzallem ist der Brennereicharakter immer erkennbar.

Auch dieses Set kommt zum absoluten Schnäppchenpreis für euch der definitiv zum Probieren einlädt.

Der Setpreis beträgt für alle 6 Abfüllungen mit je 2cl in einer Box, dem Tasting mit Simple Sample und Benjamin für gerade einmal 23,90 € (1l = 199,17 €)

Das Tasting findet am 31.05.2023 um 20:00 Uhr statt, es wird jedoch aufgezeichnet und kann unabhängig davon zu jeder Zeit durchgeführt werden.



Ein ganz klarer Geheimtipp in Deutschland. Bei vielen noch weit unterm Radar!

Wer richtig guten Single Malt Whisky, gebrannt nach schottischem Vorbild, trotzdem mit genug eigenem Charakter aus Deutschland erleben möchte ist hier genau richtig!

Das Set ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample bestellbar und sofort verfügbar.“