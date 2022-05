So fruchtig und süß wie der Sommer selbst: Die Sommerdrinks von Bushmills Irish Whiskey

Die im Norden Irlands beheimate Whiskey-Destillerie Bushmills stellt uns in ihrer heutigen Presseaussendung für den kommenden Sommer drei Drinks in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen vor – inklusive Rezepten und Anleitungen zum Nachmixen!

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Mixen und viel Freude beim Genuss von Green Dream Soda, Lemon Horsebox und The Last Straw…berry:

Vier Jahreszeiten an einem Tag und Sonnencreme in der Regenjacke – da sind Sommerdrinks vermutlich nicht das Erste was man mit dem Norden Irlands, der Heimat von Bushmills Irish Whiskey, verbinden würde. Doch nach über 400 Jahren Whiskey-Tradition sind auch dort, in der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt, genug heiße Tage zusammengekommen, um für die eine oder andere sommerliche Inspiration zu sorgen. Herausgekommen sind drei Drinks, in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die sowohl Newbies als auch Hobby-Bartender:innen und Cocktail-Künstler:innen die irische Drink-Kunst näherbringen und natürlich verdammt lecker sind. Sei es der Green Dream Soda, schnell gemixt und für Fans von Pistazieneis ein absolutes must-try, der Lemon Horsebox, etwas aufwendiger und fruchtig-bitter oder The Last Straw…berry, süß und fruchtig, für die Mixology-Künstler, die es gern etwas anspruchsvoller haben. Mit diesen Drinks steht einem spaßigen, spritzigen Picknick mit Freund:innen nichts mehr im Weg.

Ein grüner Sommertraum

Die extreme Süße des Cream Soda bildet einen angenehmen und aufregenden Kontrast zum herben Bushmills Original Irish Whiskey und dem nussig-süßen Pistazieneis. Der Green Deam Soda bietet the best of both worlds von Softdrink und Spirituose.

Green Dream Soda – Cream Soda Pistazieneis Float

1 großer Eiswürfel

1 Zitronenviertel

1 Dash Angostura Bitter

Gekühltes Cream Soda (gekauft oder hausgemacht)*

Pistazieneis

Glas: Bushmills-Tumbler

Garnitur: Rosa Pfefferkörner

Eis, Zitrone, Bitter und Whiskey ins Glas geben und gut umrühren. Mit gekühltem Cream Soda bis circa 1 cm vom oberen Glasrand auffüllen. Eine Kugel Pistazieneis draufgeben und mit zerstoßenem rosa Pfeffer bestreuen.

Ersatzzutaten: Vanilleeis und schwarzer Pfeffer funktionieren auch sehr gut.

* Rezept für Cream Soda

400 g weißer Zucker

240 ml Wasser

1 Esslöffel (15 ml) Vanilleextrakt oder Vanillepaste

1 Spritzer Zitronensaft

Sprudelwasser

Zucker und Wasser in einem Topf mischen und die Mixtur beim Rühren zum Kochen bringen, bis sich der Zucker auflöst. Vanilleextrakt oder Vanillepaste nach den Anweisungen auf dem Etikett sowie den Zitronensaft hinzufügen. 5–10 Minuten leicht köcheln lassen. Bitte vorsichtig sein, da das Ganze sehr heiß ist und schnell überkochen kann. 10 Minuten abkühlen lassen. Den Sirup mit Sprudelwasser nach eigenem Geschmack mischen.

Ein Kräutergarten von einem Cocktail

Das geschmackliche Erkunden von ausgefallenen Kräutern, kombiniert mit dem Genuss Irish Whiskeys: Der Lemon Horsebox bietet mit Zitronenmelisse und Mispel ein frisch-fruchtiges Erlebnis, das perfekt zum Ausklang eines heißen Sommertages passt.

Lemon Horsebox – Zitronenmelisse und Mispel (oder Aprikose)

6 cl Bushmills Black Bush Irish Whiskey

8 Blätter Zitronenmelisse

1/2 frische Mispel oder Aprikose

1,5 cl Zuckersirup

2 cl Amaro Nonino Crushed Ice

Glas: Julep

Garnitur: Zitronenmelisse und Angostura Bitter

In einem Julep-Becher oder Rocks-Glas die Blätter der Zitronenmelisse und eine halbe Mispel (oder Aprikose) mit dem Sirup leicht muddeln (zerstoßen). Den Whiskey hinzufügen und das Glas mit Crushed Ice auffüllen. Umrühren, bis das Glas von außen mit Eis leicht bedeckt ist. Mit noch mehr Crushed Ice auffüllen, um eine Eiskuppel zu bilden, und mit viel Zitronenmelisse und einem guten Spritzer Angostura Bitter garnieren.

Erdbeerpflücken und Barbesuch in einem Drink

Der Biss in eine reife Erdbeere ist einer der süßesten Genüsse des Sommers. Endlich kann man diesen jetzt auch mit der Verkostung eines irischen Whiskeys kombinieren, nämlich mit The Last Straw…berry. Dieser anspruchsvolle Drink bietet eine perfekte Balance aus der fruchtigen Süße der Erdbeere, der Säure der Zitrone und des herben Geschmacks des Bushmills Original Irish Whiskeys.

The Last Straw…berry – Whiskey-Highball mit Erdbeeren, Basilikum und Limette

5 cl Bushmills Original Irish Whiskey

3 Limettenspalten

2 große Erdbeeren, geteilt

4 große Basilikumblätter

1,5 cl Zuckersirup

Cider oder Apfelwein

Kugelförmiges Eis

Glas: Highball

Garnitur: Basilikum

Den Saft einer Limettenspalte, den Sirup, eine Erdbeere und zwei Basilikumblättern in ein Highball-Glas geben und muddeln (zerdrücken). Das kugelförmiges Eis hinzugeben und den Drink schichtweise aufbauen: die zweite Limettenspalte leicht ausdrücken, ins Glas geben und dann eine Erdbeerhälfte hinzufügen. Den Vorgang wiederholen, bis das Glas fast voll ist. Den Whiskey ins Glas geben und mit Cider auffüllen. Einmal mit einem Strohhalm umrühren und mit Basilikum garnieren.