Tamdhu mit zwei Spirit of Speyside Whisky Festival-Abfüllungen

Auch die Tamdhu Destillerie veröffentlicht zum Spirit of Speyside Whisky Festival, welches jetzt endete, zwei besondere Abfüllungen.

Tamdhu Dalbeallie VI erscheint in einer auf 1.000 Flaschen limitierten Auflage, und zu Ehren des Bahnhofs Dalbeallie. Dieser befindet. sich neben der Brennerei und spielte für die Destillerie bis zu Schließung seiner Schließung in den 1960er Jahren eine besondere Rolle. Über ihn erreichten die Oloroso-Sherryfässer aus Spanien die Brennerei, die als einzige schottische Destillerie ihren Whisky ausschließlich in Oloroso-Sherryfässern reifen lässt. In er Nase mit Aromen von Toffee-Pudding, gerösteten Mandeln und viel pikanter Orangenschale, sprechen die offiziellen Tasting Notes am Gaumen von Zwetschgenkompott, Preiselbeeren und der Wärme von Zimt sowie von einem langen, vollen Finish mit Noten von weichen Gewürzen, Sherry und Trockenfrüchten.

Die zweite Limited Edition zum Spirit of Speyside Whisky Festival ist Einzelfassabfüllung der Tamdhu Dedication Society. Das First Fill Sherry Hogshead aus europäischer Eiche, befüllt im Jahr 2004, wählten 16 ausgesuchte Mitglieder der Society in einer gemeinsam Verkostung mit Distillery Manager Sandy McIntyre, Markenbotschafter Gordon Dundas und Blenderin Emma Newton aus. Nur 275 Flaschen des Tamdhu Dedication Society Single Cask 2023 konnten befüllt werden.

Beide Abfüllungen – Preis sind momentan auf der Website der Brennerei nicht angegeben – sind zunächst nur Vorort und innerhalb des Vereinigten Königreichs erhältlich. Ab dem kommenden Monat können noch erhältliche Flaschen auch international bestellt werden.