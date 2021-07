Teeling mit neuer Distillery Exclusive Abfüllung – auch über den Webshop erhältlich

Die zweite Abfüllung aus der Cask Strength Single Pot Still Whiskey-Serie bei Teeling ist soeben erschienen – und zwar exklusiv in der Destillerie und im Webshop von Teeling, also nicht im normalen Handel. Der Whisky stammt aus Bourbon Barrels und ist mit satten 62,8% vol. abgefüllt, natürlich ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffe.

Teeling Distillery im Herbst 2018. Bild © Whiskyexperts

Die kurzen Tasting Notes lesen sich im Original wie folgt:

Nose: Vanilla, Coconut, Wood Shavings

Taste: Creamy mouthfeel with vanilla, wood

Finish: Dry finish with lingering tannins

100 Euro plus Porto zahlt man für den Whiskey, der im Jahr 2015 destiliert wurde und auch als Fill Your Own in der Destillerie selbst abgefüllt werden kann…