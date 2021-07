PR: BORCO stellt sich mit neuer Vertriebsstruktur für die Zukunft auf

Nicht nur bei Diageo oder bei der bayrischen Destillerie SLYRS (unser Bericht hier) hat man die Vertriebsstruktur verändert, auch bei BORCO will man nun mit einer solchen Veränderung für die Zukunft besser gerüstet werden. Im Gegensatz zu Diageo, wo man in Zukunft ausschließlich auf Handelsagenturen setzen will, installiert man in Hamburg bei BORCO ein Hybridsystem.

Hier alle Infos dazu, direkt aus dem Unternehmen:

BORCO stellt sich mit neuer Vertriebsstruktur für die Zukunft auf

Hamburg, Juli 2021. Das hanseatische Familienunternehmen BORCO-MARKEN-IMPORT rüstet sich mit einer neuen Außendienst-Struktur für die Zukunft, um das Geschäft flexibler und fokussierter vorantreiben zu können. Hierfür wird die Zusammenarbeit mit den Handelsagenturen neu geordnet und exklusive BORCO-Außendienstmitarbeiter für wichtige Metropolregionen eingesetzt. Damit setzt BORCO zukünftig auf ein Hybrid-Modell mit Handelsagenturen und eigenen Außendienstmitarbeitern, das die Spirituosenkompetenz der Hamburger bei Handelspartnern weiter stärken und Potenziale erschließen soll.

Markus Kohrs-Lichte, BORCO CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung, sieht in der neuen Vertriebsstruktur einen wichtigen Schritt, um dem verändernden Marktumfeld zu begegnen:

„Mit der personellen Besetzung für Norddeutschland sowie für die wichtigen Metropolregionen sind wir bestens aufgestellt, um unser Geschäft ausbauen und auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Gleichzeitig lässt die Struktur eine gezieltere Antwort auf Kundenwünsche zu und wir setzen mit der Ernennung von BORCO-Außendienstmitarbeitern ein klares Zeichen für die Stärkung unserer Spirituosenkompetenz im Handel. Ich freue mich, dass wir hierfür erfahrene Vertriebspersönlichkeiten gewinnen konnten und wünsche dem Team viel Erfolg.“

Begleitet wird der Umbau des Off-Trade-Teams mit der Implementierung einer neuen Cloud-basierten CRM-Lösung, welche Komplexität im täglichen Geschäft reduziert, den Außendienst gezielt unterstützt und die BORCO Vertriebsarbeit effizienter und zugleich transparenter gestaltet.

BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg

BORCO, mit Sitz in Hamburg, ist einer der größten deutschen und europäischen Produzenten und Vermarkter internationaler Top Spirituosen Marken. Das Portfolio des unabhängigen Familienunternehmens, darunter u. a. SIERRA Tequila, FINSBURY London Dry Gin, HELBING Kümmel, RUSSIAN STANDARD Vodka und DISARONNO, deckt fast alle wichtigen internationalen Segmente ab und ist in seiner Stärke und Geschlossenheit sicher einmalig. BORCO unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.borco.com.