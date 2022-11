Und wieder gibt es Neues von Thilo Schnabel aka The Caskhound – drei Single Cask Abfüllungen aus den Brennereien Benrinnes, Miltonduff und Linkwood. Letztere Abfüllung startet eine neue Reihe, „The Deerhound Collection„, die beiden erstgenannten Bottlings gehören zu den Castle of Scotland-Abfüllungen.

Hier alles Wissenswerte und die Bezugsquellen für das neue Whiskyvergnügen:

THE CASKHOUND präsentiert drei neue, ausdrucksstarke Single Cask-Abfüllungen für den Herbst 2022

Leaves are falling – new whisky is calling

Drei exklusive neue Einzelfass-Abfüllungen ergänzen ab sofort das Portfolio des unabhängigen Abfüllers THE CASKHOUND: zum einen ein feinfruchtiger 2008er Linkwood mit einjährigem Oloroso Sherry-Finish – die ideale Premiere der brandneuen Abfüllungsreihe THE DEERHOUND COLLECTION – zum anderen ein starkes Single Malt-Duo aus den chronisch unterbewerteten Speyside-Brennereien Miltonduff und Benrinnes; ehrliche und charaktervolle Trinkwhiskys, die durch die schiere Aromenfülle ihrer Vollreifung in sorgfältig ausgesuchten Ex-Bourbon-Fässen zu begeistern wissen.

So gar nicht auf den Hund gekommen: die DEERHOUND COLLECTION begeistert Whiskyfans, Kunstliebhaber & Hundefreunde gleichermaßen

Die neue limitierte Abfüllungsreihe THE DEERHOUND COLLECTION hat es quasi ‚pfotendick‘ hinter den Ohren: als Tilo Schnabel auf einem seiner letzten Schottland-Trips die bezaubernden Motive der Künstlerin LANA MATHIESON entdeckte, war seine Begeisterung groß …

Die Modedesignerin LANA MATHIESON stammt aus Deutschland und hat nach diversen internationalen Stationen ihre Heimat mittlerweile im Südwesten Schottlands gefun-den. Inspiriert vom Land, seinen Menschen und Tieren, schafft sie wunderschöne & einzigartige Kunstwerke, die weit über die Grenzen Schottlands hinaus Menschen begeistern.

Die gemeinsame Zuneigung für den legendären Scottish Deerhound führte dabei zur Zusammenarbeit des bekennenden Schottland- & Hundefreunds Tilo Schnabel mit der sympathischen Wahlschottin: In seiner neuen Abfüllungsserie THE DEERHOUND COLLECTION ergänzen sich eindrucksvolle Illustrationen des ikonischen Jagdhundes und exklusive Single Malt Scotch Whiskys auf einzigartig geschmackvolle Weise.

Die Abfüllungen der DEERHOUND COLLECTION mit ihren Illustrationen sind eine liebevolle Hommage an den im CASKHOUND-Logo verewigten Jagdhund – und werden im Laufe der nächsten Monate sicher vielen Whisky-, Kunst- & Hundefreunden ein Lächeln auf Gesicht & Gaumen zaubern.

Schon der Auftakt der Serie ist ein Fest für Herz und Sinne: beim 14-jährigen LINKWOOD aus dem Bourbon Barrel sorgen die reichhaltigen Aromen seines 12-monatigen Finish im erstbefüllten Oloroso Sherry Cask für starke Akzente. Die Herkunft des Sherryfasses ist übrigens kein Geheimnis – stammt es doch aus der renommierten Bodega „Fernando de Castilla“, ein Garant für allerbeste Qualität.

LINKWOOD (‘THE DEERHOUND COLLECTION’ – Chapter 1)

Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2008/2022) • 58,1 % ABV

Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask + Finished for 12 Months in a

First Fill Oloroso Sherry Hogshead from „Fernando de Castilla“

Auflage 264 Flaschen (0,7 l)

UVP: 109,90 Euro

Nase: Bienenwachs, Honig, feine würzige Noten mit einem Hauch Umami, Sherrynoten, dunkle Früchte

Mund: Anfangs viel Süße von Rosinen und Datteln, wärmend, Nussigkeit & viel Würze, dunkle Früchte & und etwas Pflaumenmus

Abgang: mittellang, leichte Trockenheit, würzig-pfeffrig mit einem Hauch von Mon Cherie

The Bourbon Cask Boys are back – ein dynamisches Duo aus der Speyside beweist, dass ‘dunkle Suppe’ nicht alles ist …

Freunde gepflegter Bourbon Cask-Vollreifung können sich auf die beiden neuen Abfüllungen der „Castles of Scotland“-Reihe freuen: ein 10-jähriger BENRINNES und ein 12 Jahre alter MILTONDUFF, beide aus dem First Fill Ex-Bourbon Cask, bereichern das Angebot von THE CASKHOUND. Getreu dem Motto ‚dunkle Suppe ist nicht alles‘ frönte Tilo Schnabel bei der Auswahl der beiden Whiskys ungehemmt seiner geheimen Leidenschaft für Malts aus klassischen Ex-Bourbon-Fässern. Die beiden charakterstarken Funde der „Spürnase für feinen Whisky“ zeigen einmal mehr, was Speyside Malts auch abseits der beliebten Sherry-Pfade dem geneigten Whiskyfan zu bieten haben …

BENNRINNES (‘Castles of Scotland’-Reihe, Part 8 )

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2012/2022) • 54,4 % ABV

Fully Matured in a First Fill Ex-Bourbon Hogshead

Auflage 387 Flaschen (0,5 l)

UVP: 54,90 Euro

Nase: Vanille, Fudge und warme Karamellsoße, Apfelspalten und feine Würze

Mund: cremig, mundfüllend und ungemein süß: eine gehörige Portion Honig wechselt sich mit Würze, hellen Früchten, Nelken und der Fruchtigkeit frischer roter Äpfel ab.

Abgang: mittellang und ölig, metartige Honigsüße mit einem Hauch von Eiche

MILTONDUFF (‘Castles of Scotland’-Reihe, Part 9)

Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre alt (2010/2022) • 53,8 % ABV

Fully Matured in a First Fill Ex-Bourbon Barrel

Auflage 323 Flaschen (0,5 l)

UVP: 56,90 Euro

Nase: Haferflocken & Kekse, Vanille, getrocknete Mangostreifen, gefolgt von Birnen und einem Hauch Leder

Mund: weich cremig im Antritt, mit viel Honig & Vanille, Birnenkompott, Würze, Marzipan

Abgang: mittellang, leicht trocken mit einem Hauch kandierter Früchte, Birnensaft und angenehmer Eichenwürze

Wie von THE CASKHOUND gewohnt, erfreuen die Single Malts durch Fassstärke, natürliche Färbung & den Verzicht auf Kühlfiltrierung.

Sie finden alle drei Abfüllungen ab Freitag, dem 11. November 2022 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.